Wijs ook coronavrije ziekenhuizen aan

We zitten er middenin. Overal, maar het meeste in Noord-Brabant. Iedereen bereidt zich voor op storm. Geplande operaties worden geschrapt, operatiekamers sluiten. Er komen extra IC-bedden bij. Geen fysiotherapie meer. Alle consulten telefonisch, indien mogelijk. Dat kan beter – Met coronavrije ziekenhuizen.

Mark van Houdenhoven is voorzitter raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Gert van Enk is lid van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek en David Voetelink is lid van de raad van bestuur van het Tergooi Ziekenhuis.

Als bestuurders in de zorg doen wij alles om de opvang van coronapatiënten mogelijk te maken. Daarnaast willen we materialen sparen. Soms moeten dan andere patiënten wachten of wordt een operatie afgezegd. Dan doen ze een stap opzij in het belang van de coronacrisis. En toch knaagt het.

Zodra een ziekenhuis wordt overstelpt met coronapatiënten, treft het maatregelen. In een klein ziekenhuis met, zeg, zes IC-bedden staat dan ook meteen alles buiten corona stil. Iedereen werkt dan keihard om de corona-uitbraak te stoppen. Ook een regio, zoals Noord-Brabant, kan dit niet alleen oplossen. Daarom worden coronapatiënten over bedden in heel Nederland verspreid.

Dat kan alleen succesvol met centrale coördinatie Sinds maandag gebeurt dat in het Erasmus MC in Rotterdam. Dit is nieuw voor ons land. Want ziekenhuizen zijn zelfstandige instellingen; bestuurders zijn gewend zelfstandig besluiten te nemen. In de eigen regio gebeurt dat in een crisis via de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) en nu, omdat de tijd voor overleg ontbreekt, centraal.

Semi-spoedzorg

Maar deze crisis vraagt meer. In Brabant is de behandeling van een groot deel van de reguliere patiënten al gestopt. Iedereen realiseert zich dat ook elders de semi-spoedzorg, de acute niet-coronagerelateerde zorg, kanker- en hartzorg zal worden uitgesteld als dat medisch maar enigszins kan.

Daarom willen wij dat een aantal ‘coronavrije ziekenhuizen’ wordt aangewezen. Daar kunnen teams uit andere ziekenhuizen hun zorg leveren. In het belang van de vele duizenden patiënten die niet zijn geïnfecteerd met corona. Teams die in hun eigen ziekenhuis ‘on hold’ staan, juist doordat alle aandacht uitgaat naar corona. Zo’n stap vergt de medewerking van alle ziekenhuizen én centrale leiding. Wat ons betreft ook vanuit Rotterdam.

In deze coronavrije ziekenhuizen kan alle noodzakelijke spoed- en semi-spoedzorg worden geleverd. Zo voorkom je dat de zorg die nu al stokt en helemaal vastloopt als de corona-orkaan zijn volle sterkte bereikt.

Via deze centrale capaciteitssturing – in samenspraak met wetenschappelijke verenigingen en het ministerie van VWS – kan worden bepaald welke zorg medisch gezien per se moet doorgaan. Gebeurt dit niet centraal, dan gaat er in deze crisis veel terechte zorg onnodig verloren. Dat is niet in het belang van alle patiënten.

Om die coronavrije ziekenhuizen coronavrij te houden, spreekt het vanzelf dat iedereen die daar wordt toegelaten als patiënt, of degenen die er werken, conbtinu worden gemonitord en scherp op het virus worden getest. Anders kan het juist daar opeens misgaan. Ook dit vereist centrale landelijke coördinatie in testcapaciteit. Anders worden er per regio verschillende keuzes gemaakt.

Een dergelijke nationale coördinatie – voor zorgspreiding, testen, maar dan ook de verdeling van materialen – is Nederland niet gewend. Maar deze tijden vragen erom.