Warme winter leidt tot vroege hooikoorts

Door de zachte winter komt de natuur dit jaar heel vroeg tot bloei. De website NatureToday.com berichtte vorige week dat eind maart de eerste berkenpollen al in de lucht komen: „We zien momenteel een grote hoeveelheid katjes (mannelijke bloemen) in de berken hangen. Komende dagen stimuleert overwegend droog, vrij zonnig en relatief warm weer de ontwikkeling van de katjes.”

Ook van de els worden op korte termijn pollen verwacht. Beide soorten kunnen bij hooikoortspatiënten voor klachten zorgen: naar schatting is 25 procent van hen gevoelig voor boompollen.

Lastig is dat die klachten soms kunnen lijken op Covid-19 (kriebelhoest, benauwdheid, hoofdpijn). Dat kan zowel bij patiënten zelf als bij hun omgeving voor ongerustheid zorgen, en daarom adviseert de website om tijdig met hooikoortsmedicatie te beginnen en te zware inspanning in de buitenlucht te vermijden. In ieder geval de komende maand zullen er berken- en elzenpollen in de lucht zweven, bericht NatureToday. „De lengte van de bloeiperiode kan variëren van ruim dertig tot zestig dagen. Door het ongebruikelijk warme weer is de bloei explosief en daarmee ook sneller voorbij.”