VS korten hulp aan Afghanistan wegens politieke impasse

De Verenigde Staten hebben 1 miljard dollar aan hulp voor Afghanistan geschrapt, uit onvrede over politieke onrust in het land die het vredesproces bedreigt. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo maandag gezegd na een onaangekondigd bezoek aan Kabul, meldt AP.

Pompeo reisde naar de Afghaanse hoofdstad voor ontmoetingen met president Ashraf Ghani en zijn politieke tegenstander, de voormalige regeringsleider Abdullah Abdullah. Beide mannen hebben zichzelf laten beëdigen tot president, na verkiezingen vorig jaar.

Het conflict tussen de twee rivalen vormt een bedreiging voor een vredesakkoord om een einde te maken aan de langdurige oorlog in Afghanistan. De VS vielen het land in 2001 binnen na de terreuraanslagen van 11 september van dat jaar, om het Talibanregime omver te werpen.

Pompeo hoopte de politieke impasse te doorbreken, maar slaagde daar niet in. Hij hekelde beide rivalen voor hun onbereidheid om samen te werken. De VS „betreuren” het volgens Pompeo dat beide mannen er niet in zijn geslaagd om het eens te worden over de vorming van een nieuwe regering. Pompeo zei „teleurgesteld” te zijn in de opstelling van de twee leiders, die naar zijn zeggen „de verhoudingen tussen de VS en Afghanistan heeft geschaad”.

Als er geen oplossing komt, dreigen de VS in 2021 nog eens 1 milard dollar aan steun te schrappen, zei Pompeo aan boord van zijn vliegtuig tijdens zijn terugreis. Hij wil dat er een regering wordt gevormd „die voor vrede en veiligheid kan zorgen”, zei hij.

Vredesonderhandelingen met Taliban

De crisis bemoeilijkt de vredesonderhandelingen tussen de VS en de Taliban. Vorige maand werd een vredesakkoord gesloten, waarin is afgesproken dat de VS alle troepen terugtrekt en sancties opheft als de Talibaan helpt bij de strijd tegen jihadistische groepen.

Na zijn bezoek aan Kabul reisde Pompeo naar Qatar voor een onderhoud met een vooraanstaande vertegenwoordiger van de Taliban. Hij verklaarde dat Ghani en Abdullah zich niet hielden aan beloftes om het vredesakkoord. Volgens het verdrag zouden vredesbesprekingen tussen Afghaanse partijen uiterlijk 10 maart beginnen. Dat is niet gebeurd.