Vijftien jaar celstraf voor schutter bruiloft in Twente

Een 23-jarige man uit Almelo is dinsdag veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor twee schietpartijen, onder meer tijdens een Turkse bruiloft in het Twentse Beckum. Daarbij raakten in februari 2019 drie mensen gewond.

De rechtbank in Almelo acht Tugay G. schuldig aan meerdere pogingen tot doodslag. Het OM had achttien jaar geëist voor pogingen tot moord, maar dat achtte de rechtbank niet bewezen.

Het incident vond plaats nadat een ruzie op de bruiloft uit de hand liep, en G. in elkaar werd geslagen. De man trok vervolgens zijn pistool en loste drie schoten. Twee slachtoffers raakten ernstig gewond, een derde had een lichte verwonding. De verdediging hield vol dat G. handelde uit noodweer: hij zou zich bedreigd voelen en bang zijn geweest.

Ander schietincident

G. werd dinsdag ook veroordeeld voor een ander schietincident in 2018. Toen zou hij het vuur hebben geopend op iemand bij een conflict over drugs in Almelo. G. ontkende tijdens de behandeling van de zaak stellig dat hij de dader was.