Tbs voor neersteken terrasgangers in Groningen

Een man die eind september twee mensen verwondde met een mes op de Grote Markt in Groningen is tbs opgelegd. De rechtbank in Groningen verklaarde hem dinsdag schuldig aan poging tot doodslag en mishandeling, maar legde hem vanwege zijn „ernstige psychiatrische stoornis in combinatie met een hersenbeschadiging als gevolg van een beroerte” geen straf op.

Henk V. (67) stak een van zijn slachtoffers op een terras in de hals. Het tweede slachtoffer probeerde in te grijpen en raakte daarbij gewond aan zijn hand. V. zei later dat hij met zijn daad hulp wilde afdwingen. Hij dreigde gedwongen opgenomen te worden, maar wilde dat zelf niet. Hij zou boos geweest zijn dat er niet naar hem geluisterd werd. Met de aanval zou V. hulp hebben willen afdwingen onder zijn eigen voorwaarden.

Gedragsdeskundigen denken dat de kans op herhaling groot is, ook omdat V. geen vertrouwen heeft in de hulpverlening. Gezien zijn leeftijd moet hij zo snel mogelijk behandeld worden, vindt de rechtbank. Omdat die behandeling waarschijnlijk veel tijd zal kosten, is er geen gevangenisstraf opgelegd. Justitie had drie jaar cel plus tbs geëist.

De zaak leidde dit najaar ook nog tot een politiek opstootje. PVV-Eerste Kamerlid Marjolein Faber schreef op Twitter dat de dader „volgens betrouwbare bronnen” een Noord-Afrikaans uiterlijk had. Toen Nieuwsuur haar confronteerde met de lezing van een van de slachtoffers dat de man er Nederlands uitzag, bleef ze bij haar eerste bericht. „Mijn tweet klopt”, zei ze. De tweet klopte niet - zo zou uit meerdere bronnen, waaronder justitie, blijken.