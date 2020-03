Kunstmanifestaties Sonsbeek en Manifesta uitgesteld wegens coronavirus

Diverse grote kunstmanifestaties die komende zomer zouden worden gehouden, hebben hun opening uitgesteld wegens de coronacrisis. Dat geldt onder meer voor de Sonsbeek-tentoonstelling in Arnhem en voor de Europese biënnale Manifesta, die dit jaar in Marseille zou plaatsvinden. Beide evenementen zouden in de eerste week van juni van start gaan.

Hedwig Fijen, directeur van Manifesta, kan nog niet zeggen wat de nieuwe openingsdatum wordt. „Dat kan na de zomer zijn of zelfs nog later, afhankelijk van nieuwe maatregelen van de Franse regering en natuurlijk andere landen, waar kunstenaars vandaan komen.” Fijen gaat er wel vanuit dat de dertiende editie van Manifesta in een later stadium doorgaat. „We hebben minimaal tweeënhalve maand nodig voor internationale kunstenaars om nieuwe werken ter plaatse te produceren.”

Voor de organisatie van Sonsbeek2020 is het jaar 2020 niet meer haalbaar, die vierjaarlijkse manifestatie zal pas in 2021 plaatsvinden. Voor de installatie van de kunstwerken in het Sonsbeekpark en andere locaties in en om Arnhem zouden de komende maanden grote groepen mensen uit heel de wereld bijeenkomen, en dat vindt het bestuur van de Stichting Sonsbeek „op dit moment niet verantwoord”. De artistiek directeur Bonaventure Ndikung, het team van vijf curatoren en de ruim dertig internationale kunstenaars die zijn betrokken bij Sonsbeek2020 kunnen niet meer reizen. „Ook is het onzeker geworden of materialen voor kunstwerken nog wel voorhanden zullen zijn omdat internationale transportlijnen tot stilstand zijn gekomen door het sluiten van grenzen of andere reisbeperkingen”, aldus bestuursvoorzitter Frans Knüppe.

Into Nature, de tweejaarlijkse kunstroute in het Drentse landschap die op 27 juni van start zou gaan, streeft er nog wel naar dit jaar door te gaan. Al is volgens artistiek leider Hans den Hartog Jager nu nog niet te zeggen of dat haalbaar is. „De kunstenaars zijn geselecteerd, en de nieuwe kunstwerken worden gemaakt. Grote vraag is of die werken straks ook verscheept kunnen worden.” Financieel verwacht Den Hartog Jager niet direct problemen. „We zijn in goed gesprek met de fondsen en de provincie Drenthe, die veel begrip tonen voor de situatie. Ik ga ervan uit dat ze ons blijven steunen, ook als we de opening eventueel zouden moeten verschuiven.”