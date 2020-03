Geen eindexamens, dat mocht pas een dag later bekend worden

Huh? De onderwijsorganisaties die maandagmiddag met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) vergaderden over het laten doorgaan van de eindexamens, zijn verbaasd als ze een paar uur later vanachter hun beeldschermen naar de persconferentie van het kabinet kijken. Daar wordt met geen woord over de examens gerept. Ze hadden toch een akkoord bereikt?

Die ochtend heeft het bestuur van de VO-Raad, de vereniging van middelbare schoolbesturen, met Slob gebeld om hem te laten weten wat hun definitieve standpunt is: de eindexamens moeten dit jaar niet doorgaan. Rond drie uur die middag bellen in totaal vijftien deelnemers in voor een ultrakorte online-vergadering: de vakbonden, onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven (D66) en hun ambtenaren, en de vertegenwoordigers van leraren, ouders, scholieren, (hoge)scholen en universiteiten.

Er liggen twee scenario’s voor. Eén: de examens gaan niet door. Twee: de examens gaan wel door, maar worden vier weken uitgesteld. Op wat punten en komma’s na zijn de deelnemers het snel eens, al is het geen makkelijke afweging. Het wordt scenario één. Want eerst uitstellen en daarna toch weer schrappen zou tot nog meer onduidelijkheid leiden, terwijl juist aan duidelijkheid zo’n behoefte is. Bovendien hebben scholen dan de tijd en ruimte om de schoolexamens – de toetsen die scholen zelf afnemen en normaliter de helft van het eindcijfer bepalen – over de komende maanden naar eigen inzicht uit te smeren. De centrale eindexamens, die zouden starten op 7 mei, staan in de weg als schoolexamens door het Covid-19-virus moeten worden doorgeschoven.

Minister Slob vertrekt hierna naar het crisisoverleg met premier Mark Rutte om de rest van het kabinet aan zijn zijde te krijgen voor deze drastische maatregel. Dat lukt. De beslissing zal nu snel naar buiten worden gebracht, denken de onderwijsorganisaties. Maar als de persconferentie van start gaat, zijn ze verwonderd: waar is Arie nou? De verwarring onder scholen, leraren en leerlingen over de coronamaatregelen wás al groot, maar ontploft die avond.

Richtlijnen smoren onrust niet

Die onrust is dan al anderhalve week bezig. Eerst over het wel of niet opengaan van de scholen: als Rutte bekendmaakt dat Nederlanders geacht worden thuis te werken maar de scholen wel open blijven, vragen ouders en leraren zich af hoe veilig dat is. Als het beleid onder hun druk na drie dagen toch verandert, rijst de volgende vraag: hoe moet het nu verder met de eindexamenkandidaten nu de scholen dicht zijn?

Op de persconferentie van zondagmiddag 15 maart komt daar geen antwoord op. Scholen en leerlingen weten niet waar ze aan toe zijn. De schoolexamens die de volgende dag van start zouden gaan, worden tot nader order afgezegd.

Leraren durven niet te surveilleren uit angst het virus op te lopen

Dinsdagmiddag 17 maart komt het verlossende woord van Slob: de schoolexamens gaan door, maar onder de RIVM-richtlijnen. Dat betekent: kleine groepen, anderhalve meter uit elkaar en leerlingen die klachten hebben blijven thuis.

De richtlijnen smoren de onrust niet. Scholen gaan er verschillend mee om. De ene neemt gewoon fysieke schoolexamens af, terwijl de andere dat onveilig vindt. Leraren durven niet te surveilleren uit angst het virus op te lopen en ouders zijn bang dat hun kind besmet raakt.

De roep om het opschorten van de papieren schoolexamens én het centrale eindexamen wordt luider. Een petitie die dat laatste bepleit wordt in amper een week bijna 23.000 keer ondertekend.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-Raad, probeert de onrust voor het weekend te beteugelen door schoolbestuurders een hartenkreet te mailen: onderteken geen petities over de eindexamens en laat je er niet over interviewen. Publieke uitingen zorgen volgens hem voor meer verwarring en dragen niet bij aan „snelle besluitvorming”, schrijft hij. „Het klinkt misschien strenger dan jullie van mij gewend zijn, maar in deze tijden kan ik niet anders dan het op deze wijze formuleren.”

Niet chic

De onduidelijkheid duurt het hele weekend. Leerlingen bereiden zich desondanks voor op de schoolexamens die op de meeste scholen maandag 23 maart beginnen. Die avond, na de persconferentie, barst de bom. Als eerste doorbreekt de Algemene Onderwijsbond (AOb) het zwijgen op Twitter: „Het is ondenkbaar dat morgen leerlingen en studenten naar school gaan. Wij verwachten dat er vanavond nog duidelijkheid komt voor het onderwijs.” CNV Onderwijs twittert een paar minuten later: „Schoolexamens moeten per direct stoppen. Wij roepen minister @arieslob op dat besluit vanavond nog te nemen.”

Niet chic, vinden de andere partijen die die middag aan tafel zaten. Het lijkt, zeggen ze, alsof de vakbonden er „met de eer vandoor willen gaan”, terwijl er een gezamenlijk besluit is genomen. Maar de beer is los. Diezelfde avond hakt een aantal middelbare scholen op eigen houtje de knoop door: we schorten de schoolexamens op. Zo mailt het Erasmiaans Gymnasium uit Rotterdam naar ouders: „Met de vanavond afgekondigde en verscherpte maatregelen (...) voelt het voor ons niet meer acceptabel de schoolexamens morgen doorgang te laten vinden.” Voor de leerlingen die dan al in bed liggen na uren blokken voor het examen van de volgende dag, is het een zure boodschap: alle moeite voor niets.

Dinsdag 10.00 uur roept minister Slob de partijen opnieuw telefonisch bij elkaar. In het gesprek legt hij uit waarom het besluit om de examens af te gelasten niet al de vorige avond naar buiten is gebracht. Het kon niet, vertelt hij, omdat door het kabinet werd besloten om niet „te veel boodschappen tegelijk” te brengen. De verdere aanscherping van de regels om afstand te houden en zo veel mogelijk binnen te blijven was belangrijker dan de eindexamens. Direct daarna komt er alsnog een persconferentie waar Slob kan vertellen wat een dag eerder werd besloten.

Scholieren die dinsdag gewoon naar school vertrekken horen daar om 11.00 uur het nieuws: de schoolexamens worden opgeschort en het centraal examen gaat niet door. Wie er goed voorstaat kan dan al de conclusie trekken en de vlag uithangen: geslaagd! Voor de scholieren die juist het centraal eindexamen nodig hadden om een eindspurt te trekken, worden het nog een paar zware en onzekere weken.

Voor dit artikel sprak NRC met vijf direct betrokkenen en zag de krant documenten in. Minister Slob wilde niet meewerken.

Wat is er afgesproken? Scholen tot 6 april dicht Het centraal examen gaat dit schooljaar niet door. Scholen bepalen op basis van de resultaten van de schoolexamens wie dit jaar slaagt en wie niet. Schoolexamens bepalen normaal de helft van het cijfer. Ze worden door scholen afgenomen, die nu langer de tijd krijgen om ze goed en veilig te organiseren. De scholen worden opgeroepen om de examens zo veel mogelijk op afstand te doen. Informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen volgt zo spoedig mogelijk. Voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school, komt er waarschijnlijk een onafhankelijke landelijke beroepscommissie. In overleg met vervolgopleidingen komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten. Scholen in principe tot 6 april dicht. Er is na de persconferentie van maandag onduidelijkheid ontstaan bij ouders van schoolgaande kinderen. Blijven scholen nu ook tot 1 juni dicht? Ook de scholen zelf weten niet meer waar ze aan toe zijn. Tegen NRC zegt minister Arie Slob dat de datum van 1 juni „een eigen leven is gaan leiden”. Die datum geldt voor evenementen, maar niet voor scholen, stelt Slob. „De datum van 6 april staat nog steeds, in ieder geval zijn de scholen tot die tijd gesloten.”