Ook met traditionele energiecentrales is ‘vergroenen’ al beter voor het klimaat

Overschakelen op elektrische auto’s en warmtepompen heeft zin, zelfs al komt de elektriciteit in veel landen nog deels van CO 2 -uitstotende gas- en kolencentrales. Want in veel gevallen zijn die vormen van vervoer en huisverwarming nu al schoner dan hun equivalenten die werken op fossiele brandstoffen. Dat concludeert een groep wetenschappers maandag in een publicatie in het tijdschrift Nature Sustainability.

Het is een veel geuite kritiek in de decarbonization (stoppen met CO 2 -uitstoot) van de samenleving: je kunt wel een elektrische auto gaan rijden, of je huis verwarmen met een warmtepomp, maar als de stroom nog (deels) wordt geleverd door gas- en kolencentrales schiet je er weinig mee op. De huidige studie laat echter zien dat het in veel gevallen al wel voordeel biedt.

59 landen en regio’s

De wetenschappers, van wie vier van de acht verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, analyseerden 59 landen en regio’s in de wereld. Op basis van actuele, regio-specifieke verkoopgegevens vergeleken ze het gebruik van elektrische auto’s, warmtepompen en hun fossiele evenknieën. Ze middelden het energieverbuik van de diverse modellen (de ene zuiniger dan de andere). Ze keken bovendien niet alleen naar het gebruik, maar ook naar de productie van (elektrische) auto’s, warmtepompen en boilers: hoeveel broeikasgassen komen daarbij vrij? „De productie van batterijen voor elektrische auto’s vraagt veel energie”, zegt Steef Hanssen, energiedeskundige en een van de auteurs van het artikel. „Bij koelvloeistoffen voor warmtepompen moet je er rekening mee houden dat ze onvermijdelijk iets weglekken, vervliegen en een sterk broeikasgas vormen.”

Voor 53 van de 59 onderzochte landen en regio’s geldt dat bij productie en gebruik van elektrische auto’s en warmtepompen nu al minder CO 2 vrijkomt dan bij die van auto’s en huisverwarming op fossiele brandstoffen. „De stroom moet wel heel vies zijn wil het nadeliger zijn dan fossiel”, zegt Hanssen.

Polen en India

In bijvoorbeeld Polen en India is het rijden van een elektrische auto nog wel vervuilender dan een fossiele auto, gezien het grote aandeel kolencentrales in die landen. Warmtepompen zijn, vergeleken met hun fossiele tegenhanger, ook nog vervuilender in bijvoorbeeld Iran en Australië. „In sommige landen worden nog relatief veel huizen verwarmd op oliegestookte boilers”, zegt Hanssen.

Snel overschakelen op CO 2 -vrije energie is voor samenlevingen en overheden een complex probleem, concluderen de wetenschappers. Maar aan het sterk stimuleren van elektrische auto’s en warmtepompen zullen de meeste overheden zich geen buil vallen. Daarbij komt dat de stroomproductie alleen maar verder zal vergroenen.