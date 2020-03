Moet ik mijn sportschoolabonnement doorbetalen?

De kwestie

Fitness is een van ’s lands populairste sporten. Toen statistiekbureau CBS twee jaar geleden de sector voor het laatst onder de loep nam telde men tweeduizend fitnesscentra met ruim 2,3 miljoen klanten en een omzet van 728 miljoen euro. Vanwege de coronacrisis zijn fitnesscentra sinds 16 maart verplicht gesloten. Formeel geldt die sluiting – net zoals voor de horeca – tot 6 april. Maar tegen de achtergrond van de maandag door het kabinet ingevoerde „intelligente lockdown” tot 1 juni, lijkt verlenging onvermijdelijk. Waar heeft de klant dan recht op?

Zo zit het

Fitnesscentra springen nogal wisselend om met de sluiting. Het luxere David Lloyd bijvoorbeeld, heeft het lidmaatschap ‘bevroren’ en incasseert geen abonnementsgeld meer. Ook het sportcentrum van de Radboud Universiteit zette incasso’s stop en meldt: „Je hoeft dus niet te betalen voor de periode dat je niet bij ons kunt sporten.” De beursgenoteerde budgetketen Basic Fit (meer dan 185 filialen in Nederland) daarentegen, gaat door met automatische incasso’s en weigert vooralsnog abonnementen te bevriezen.

Volgens toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) hoeven consumenten wettelijk gezien niet te betalen voor diensten die niet geleverd worden – ook niet in zo’n uitzonderlijke situatie als de coronacrisis. „De consument kan in dit geval de betaling opschorten omdat hij enige tijd niet terecht kan bij de sportschool”, stelt de ACM desgevraagd.

Volgens advocaat Sacha Krekel bestaat er zelfs een nog radicalere mogelijkheid: het ontbinden van het sportschoolabonnement. Dat is mogelijk omdat de sportschool zijn verplichtingen jegens het lid niet kan nakomen. Het is wel een grijs gebied. Indien de sportschool zich daar niet bij neerlegt, zal een rechter zich hierover moeten buigen en afwegen of die ontbinding wel gerechtvaardigd is in deze omstandigheden.”

Dat stelt ook de ACM. „In de bijzondere situatie die nu ontstaan is door de coronacrisis, kan het zijn dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Dat hangt af van meerdere elementen, bijvoorbeeld van de duur van de periode dat consumenten niet kunnen sporten, de duur van de resterende overeenkomst, maar ook van het door de sportschool aangeboden alternatief.”

Fitnesscentra staan niet direct bekend om het aanbieden van overeenkomsten met de meest soepele algemene voorwaarden. Tegen die achtergrond is het relevant om te weten dat consumenten altijd bepaalde rechten hebben, wat er ook in de kleine lettertjes staat. „Het recht van consumenten om de betaling op te schorten of de overeenkomst te ontbinden kan niet in de algemene voorwaarden worden uitgesloten”, licht de ACM toe.

Voor sportscholen heeft het opschorten van betalingen grote financiële consequenties. Directeur Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief stelt dat de huidige sluiting „desastreus” is voor fitnessondernemers en dat zij een beroep doen op „support en begrip” van hun klanten. Wouters wijst op een „gezamenlijk belang” tussen klant en sportschool „zodat we ook na deze crisis onze locaties open kunnen houden”.

Het antwoord

Als u uw fitnessabonnement niet kunt gebruiken omdat de sportschool gesloten is, heeft u het recht betaling van uw abonnementsgeld op te schorten. Dat kan uw sportschool wel in grote financiële problemen brengen. Het ontbinden van een fitnessabonnement is in deze coronaomstandigheden niet automatisch gerechtvaardigd.

