Koepels van winkeliers en verhuurders eens over oproep tot huurverlaging

Winkeliers die hun pand huren, zouden van hun verhuurder voor de komende maand huuruitstel moeten krijgen. Brancheorganisaties van verhuurders, vastgoedbeleggers en retailers werden het dinsdag, na dagen van moeizame onderhandelingen, eens over een oproep hiertoe aan hun leden.

Huuruitstel tot ten minste 20 april moet ervoor zorgen dat de vanwege het coronavirus vrijwel stilgevallen retailsector niet in acute financiële problemen komt. In een peiling onder leden van winkelierskoepel INretail gaf bijna twee derde aan afgelopen week 60 procent of meer minder inkomsten te hebben gehad. „Het versturen van huurnota’s voor april 2020 of het komende kwartaal zou nu even niet de hoogste prioriteit moeten hebben”, schrijven de organisaties in een dinsdag verspreid persbericht.

De organisaties beloven in het persbericht direct verder te gaan met gesprekken zodat er ook op de middellange termijn een oplossing komt „waarmee de pijn verdeeld wordt.” „We moeten elkaar juist nu opzoeken en met voor alle partijen passende oplossingen komen om in en na deze verschrikkelijke crisis te werken aan toekomstbestendige winkels en winkelgebieden.”

Lees ook: Met z’n allen aan de rand van een economisch ravijn

Niet bindend

De deal is echter niet bindend: de winkeliers zullen alsnog met hun eigen verhuurder contact moeten zoeken om ook echt uitstel te krijgen. De organisaties roepen alle betrokken partijen in de sector op om zich „achter deze oproep te scharen, om samen te werken aan een toekomstbestendig retaillandschap.”

Eind vorige week mislukten de gesprekken tussen vastgoedeigenaren en retailorganisaties nog, die een week eerder waren begonnen onder leiding van het ministerie van Economische Zaken. De partijen leken het niet eens te worden over uitstel van huur op de korte termijn. Vooral vanuit de vastgoedeigenaren was er verzet tegen een algemeen geldende afspraak. „De realiteit is dat niet iedere verhuurder evenveel ruimte heeft om mee te bewegen”, zei directeur Laurens van de Noort van Vastgoed Belang maandag tegen NRC. „Behalve gezonde ondernemers, hebben we ‘na corona’ ook nog financieel gezonde beleggers nodig.”

Vastgoed Belang pleitte voor maatwerk, en in feite heeft de vereniging nu haar zin gekregen, omdat het bij een oproep aan de sector blijft.

De organisaties hebben wel concrete richtlijnen afgesproken. Naast uitstel van huur tot 20 april, zouden verhuurders al verstuurde nota’s niet moeten incasseren, zouden er geen boetes mogen worden opgelegd en zou van een eventuele verplichting om de winkel open te houden moeten worden afgezien. Winkels die geen grote omzetdaling hebben, zouden aan de andere kant „buiten de discussie moeten blijven.”