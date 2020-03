Jeugddetentie voor gefilmde mishandelingen in Gorinchem

Drie jongens die in november vorig jaar meerdere minderjarige slachtoffers mishandelden in Gorinchem, zijn dinsdag veroordeeld tot jeugddetentie. Volgens de rechtbank in Rotterdam hebben de daders daarbij „fors geweld gebruikt.”

De kwestie kreeg landelijke aandacht toen beelden van een mishandeling in een park verspreid werden op sociale media. Daarop was te zien dat een slachtoffer tegen de grond werd gewerkt, waar hij vervolgens werd geslagen en geschopt in zijn buik en op zijn hoofd.

Het hoofd is „een van de kwetsbaarste delen van het menselijk lichaam”, concludeert de rechtbank, waardoor dit soort geweld „fataal kan aflopen.” Twee van de drie verdachten zijn veroordeeld tot poging tot doodslag omdat zij „de aanmerkelijke kans voor lief hebben genomen dat het slachtoffer zou kunnen overlijden”.

Schadevergoeding

De jongens krijgen onvoorwaardelijke jeugddetentie, die zij al in voorarrest hebben uitgezeten. Verder krijgen ze nog een voorwaardelijke straf van negentig dagen, een leerstraf van vijftig uur en een werkstraf van veertig uur. Daarbij moeten ze het slachtoffer drieduizend euro schadevergoeding betalen.

De derde verdachte werd veroordeeld voor openlijk geweld en mishandeling, ook van vier andere slachtoffers. In de video is te zien dat die jongen stopte met schoppen en slaan toen het slachtoffer op de grond lag.