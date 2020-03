Jeanne vlucht liever in fantasie met kermisattractie

De timide Jeanne wordt klein gehouden door haar alleenstaande moeder en wordt op school gepest. Ze komt pas ’s nachts tot leven, als zij de attracties schoonmaakt die op de kermis staan. Thuis bouwt zij deze in het klein na en is dan gelukkig. Haar moeder ziet graag dat Jeanne een vriend krijgt, maar Jeanne verkiest het kille staal en de gekleurde lichten van de zweefmolen die zij Jumbo noemt. Veel veiliger dan al die onbetrouwbare mensen.

De Belgische film Jumbo laat zien dat Jeanne een beetje vreemd is, maar kiest ervoor niet te verklaren wat zij mankeert. Het lijkt erop dat zij een mentale aandoening heeft. Het eerste deel van Jumbo is het beste, vooral in visueel opzicht. De in de nacht in allerlei kleuren oplichtende Jumbo geeft de film iets buitenaards, alsof Jeanne door aliens meegevoerd wil worden. Daarnaast is Jumbo een metafoor voor de angst voor seks: ook al geeft collega Marc haar aandacht, Jeanne vlucht liever in haar fantasie.

Die fantasie levert ook de beste scène op, als Jeanne in erotisch opzicht versmelt met Jumbo, door zijn olie besmeurt raakt en tot een orgasme komt. De rest van de film is teleurstellend conventioneel, over een verstoorde moeder-dochterrelatie.

Drama Jumbo Regie: Zoé Wittock. Met: Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Bastien Bouillon. Te zien via Picl (picl.nl) ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven