India wil zijn 1,3 miljard burgers drie weken niet meer op straat zien

Zenuwachtig kijkt Vicky Kumar, 22, om zich heen. Zijn mondkapje met bruinige vlekken die verraden dat dit niet de eerste keer is dat hij het draagt, blijft amper op zijn neus hangen. Een dag eerder stuurden politieagenten hem met zijn kar vol tomaten en kroppen sla nog weg. „Niemand mocht op straat zijn, zeiden ze. Maar mensen moeten toch eten?”

Kumar was niet de enige die niet helemaal zeker wist wat de regering in Delhi bedoelde, toen zij zondagavond aankondigde dat de hoofdstad op slot zou gaan. Ja, de meeste rolluiken bleven naar beneden en de straten waren aanzienlijk rustiger. Maar leven was er nog wel. Hier en daar werd gewandeld, reden er riksja’s hopend op klanten voorbij.

Het is een tafereel dat Delhi, en de rest van India, de komende tijd niet meer zal zien, als Modi zijn zin krijgt. In wat gerust een maatregel van ongekende proporties is te noemen, hebben 1,3 miljard Indiërs vanaf woensdag huisarrest. De komende drie weken mag niemand zijn huis nog uit, tenzij strikt noodzakelijk, zijn religieuze bijeenkomsten verboden en blijven overheidsinstellingen dicht, om zo een grootschalige Covid-19-uitbraak in India te voorkomen.

„Als het ons niet lukt het de komende 21 dagen goed te doen, worden we 21 jaar terug in de tijd geduwd”, sprak premier Narendra Modi de bevolking via televisie toe.

Gezondheidszorg kraakt

Met de grootste lockdown ter wereld ooit en de belofte van 2 miljard dollar voor onder meer nieuwe intensivecare-units en beademingsapparatuur, hoopt de regering een dreigende catastrofe te voorkomen. Want met een gezondheidszorg die kraakt onder een gebrek aan geld en mankracht zijn de gevolgen van een grootschalige uitbraak in India niet te overzien. Dinsdagavond waren 536 mensen positief getest op het coronavirus en waren 10 doden geteld.

Maar die aantallen lopen snel op. Experts waarschuwen bovendien dat mogelijk al veel meer mensen zijn besmet maar dat zij onopgemerkt zijn gebleven, omdat niet op grote schaal wordt getest. Volgens de regering is dat niet nodig: meer testen zou maar tot paniek leiden.

Angst in sloppenwijken

Wel voerde de regering een reeks andere, ingrijpende, maatregelen in. Scholen, restaurants en winkelcentra waren al gesloten, daarna werd het openbaar vervoer stilgelegd. Dat bracht een massale exodus op gang. Migranten die in de stad een beter leven hoopten te vinden, probeerden met duizenden tegelijk de laatste trein naar hun geboortedorpen te halen. Een groot deel strandde halverwege.

Zeker is dat de totale lockdown die nu is aangekondigd, de armsten in het land het hardst zal treffen. Ruim 80 procent van de werkende Indiërs leeft van de informele economie. Ze maken schoon, werken in de bouw, rijden riksja’s rond. Velen wonen bovendien in uitpuilende sloppenwijken waar de ruimte schaars is en de toegang tot schoon water beperkt.

Thuisblijven betekent voor hen niet alleen een verlies aan inkomen, maar ook een grotere kans op besmetting als het virus hun wijk bereikt – iets wat in de sloppenwijken van Mumbai al is gebeurd.

Groenteverkoper Kumar was te laat. Een trein naar zijn familie in de noordelijke deelstaat Bihar pakken, lukte niet meer. Hij moet de komende 21 dagen doorbrengen op de kamer die hij met nog vijf anderen deelt. „Natuurlijk ben ik bang”, zegt hij, zijn mondkapje optrekkend. „Ik wil naar huis.”

