‘Ik maak me zorgen, want ik sta er qua cijfers niet heel goed voor’

Zowel de centrale eindexamens als de vmbo-praktijkexamens gaan dit schooljaar niet door vanwege het coronavirus. De schoolexamens gaan wel door. Vijf eindexamenkandidaten vertellen hoe ze dat vinden.

Twan Scheenen (17), havo, woont in Groesbeek, Gelderland, wil volgend jaar „iets in de richting van robotica” gaan studeren:

„Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant vind ik het fijn dat de examens niet doorgaan, want ik sta er goed voor en nu is de kans minder groot dat ik het nog ga verpesten. Aan de andere kant krijg je niet die laatste zekerheid, zoals de geslaagde eindexamenleerlingen die normaal krijgen. Je wil kunnen zeggen: ‘Kijk, de stof die ik op de middelbare school heb behandeld, ken ik nog steeds.’

„Bovendien zullen wij nu altijd die lichting zijn die is geslaagd zonder examens te maken. Ik denk niet dat bedrijven je daarop gaan afrekenen later, maar het is toch niet fijn om in die gekke groep te zitten. Gelukkig heb ik altijd mijn goede cijfers die ik kan laten zien.

„Mijn klas is nu vooral bezig met wat er met de schoolexamenweek gaat gebeuren. De school heeft namelijk gezegd dat we nu meer tijd krijgen voor deze toetsen, dus het zou kunnen dat we zelfs maar één toets per week hoeven te maken.”

Lieve McGee (17), vwo, woont in Voorschoten, Zuid-Holland, wil volgend jaar waarschijnlijk biomedische technologie gaan studeren:

„Ik hoorde het nieuws vanochtend op het schoolplein, na mijn schoolexamen scheikunde. ‘Als het van de schoolexamens gaat afhangen, dan slaag ik niet’, zei een klasgenoot. Ik sta er zelf goed voor, maar ik vind het moeilijk om me te concentreren op de schoolexamens. En al die onzekerheid werkt niet echt motiverend.

„Ik vind het gek dat de centrale examens niet kunnen doorgaan, vanwege de grote groepen, maar de schoolexamens wel. Bij de centrale eindexamens kunnen toch dezelfde maatregelen getroffen worden als bij de schoolexamens nu gedaan wordt?

„Voor de coronacrisis twijfelde ik of ik volgend jaar al wilde gaan studeren, omdat ik het moeilijk vond een studiekeuze te maken. Ik wilde misschien een tussenjaar nemen en dan gaan rondreizen. Maar nu neig ik ernaar om volgend jaar wel te beginnen aan een studie, omdat we dan misschien toch nog niet mogen reizen.”

Anne Pen (17), vmbo, woont in Apeldoorn, wil mbo-verpleegkunde doen:

„Vanmorgen appte gelijk iemand ‘gefeliciteerd!’. Ik sta er goed voor, nul onvoldoendes, en het zou het fijn zijn als ik ben geslaagd. Maar de vlag uithangen? Nee, eerst wil ik het zeker weten. En ik moet dit even laten bezinken, op deze manier slagen is wel héél makkelijk.

„Vorig jaar was ik voor het eindexamen gezakt. Toen had ik last van faalangst. Ik had de examens zó groot gemaakt in mijn hoofd dat ik er bang aan begon en een blackout kreeg. Dit jaar heb ik faalangsttraining gevolgd, maar alsnog zou ik super zenuwachtig zijn. Het examen is zó iets groots. Dus ik ben ook wel blij dat het niet doorgaat.

„Zoveel heb ik nu niet meer te doen. Overdag wandelen, bellen met vriendinnen, en toch maar een beetje werken aan school. Mijn baantje in de koffiezaak is gestopt vanwege corona. Misschien dat ik solliciteer bij de Albert Heijn, dat doen er nu meer in mijn omgeving.”

Irvin Marengo (19), vwo, woont in Rotterdam, wil economie studeren:

„Geen examens, geen stress. Ik ben wel blij, ik sta er redelijk goed voor. Maar ik ken ook genoeg mensen van school die niet blij zijn. Die staan nog onvoldoende op de kernvakken wiskunde en Nederlands, en dan haal je het al niet. Hadden ze dit van tevoren geweten, dan hadden ze echt wel meer hun best gedaan. Ze hadden gerekend op het centraal examen. Maar nu krijgen ze de kans niet.

„Ik werd vanochtend wakker gebeld met het nieuws. Eerst ben ik gaan kijken of het wel echt klopt, want er is in deze tijd veel speculatie. Op sociale media kreeg ik al veel eerder berichtjes dat het examen niet doorging. Dat was toen gewoon nepnieuws, iedereen stuurt het naar elkaar door.

„Nu heb ik nog één toetsweek die allesbepalend is. Die zou woensdag beginnen, maar werd al uitgesteld vanwege corona. Ik heb daarvoor al geleerd, dus verder kijk ik nu vooral Netflix. Beetje chillen, beetje gamen, en misschien kan ik beginnen met fitness, of hardlopen.”

Wira van de Ven (17), vmbo basis, woont in Wijchen, Gelderland, wil aan een mbo-opleiding tot militair beginnen:

„Ik had niet verwacht dat de eindexamens niet door zouden gaan. Ik dacht dat er wel een oplossing zou komen. Nu maak ik me zorgen, want ik sta er qua cijfers niet heel goed voor. Met deze cijfers zou ik nét slagen, dus ik moet mijn schoolexamens echt goed maken.

„De afgelopen tijd kon ik me niet goed concentreren op mijn schoolwerk, want ik vond de situatie erg verwarrend. Ik dacht steeds: kan ik volgend jaar wel naar het mbo? Mijn grote doel is om soldaat te worden en daar wil ik zo snel mogelijk mee aan de slag.

„Sommige mensen uit mijn klas zeiden in de groepsapp dat ze blij zijn dat we geen examens meer hoeven te doen. ‘Jeeh, boeken verbranden!’ stuurde iemand zelfs.”