Het lichaam moet nu het meeste werk doen

Mensen stuurden me de eerste maanden van dit jaar opvallend veel brieven over de sauna. De een had in de sauna een boek gelezen over het leven dat vrolijk bruist en schuimt en schittert. De ander had in de sauna met een kennersoog gekeken naar het licht en hoe dat valt op de porseleinen lichamen van de mensen uit het Noorden.

De mannen (want het zijn mannen die me schrijven) hadden hun lichamen naar de sauna gebracht en ze hadden hun beroep meegenomen. Ze zaten dus zelf op de bankjes, voor zover het menselijke zelf uit het lichaam bestaat, en beroepsmatig reflecteerden ze op de lichamelijkheid van de ander. Ik ben dankbaar dat ze via hun intellect mijn aandacht op het lichaam hebben gevestigd – en dat ik daar nu over kan schrijven zonder zelf in de sauna te zitten.

Het lichaam, stel ik me voor, doet van alles en nog wat in zo’n sauna. Het leeft, haalt adem, vonkt en ontbrandt, het herstelt zich van vermoeidheid, het leeft volgens een programma dat opereert zonder dat daarvoor scholing nodig is of cultuur. Het lichaam werkt. Het doet het. Het houdt zichzelf aan de praat. En zolang dat zo is, ben je geneigd te vergeten hoe knap het dat doet.

De blik waarmee de mens vervolgens om zich heen kijkt is een afgeleide hiervan. Een functie van het leven. De blik bekijkt iedere badslipper, iedere ontmoeting als een historisch fenomeen, dat wil zeggen, als ingebed in een groter geheel, de context van de ander. Het lichaam is in die blik deel van een complex sociaal lichaam. Ik zeg dit allemaal zo ingewikkeld omdat het eigenlijk heel simpel is en ik er toch nog iets van wil maken.

Nu komen we op een stokpaardje van mij. Dat zegt dat onze blik gaandeweg historiografisch is geworden. In onze tijd zijn we als commentatoren zo bewonderenswaardig hoog verheven boven het leven dat we een gebeurtenis alvast kunnen duiden voordat die heeft plaatsgevonden.

‘Historiografisch’ betekent dat we het leven bekijken vanuit het perspectief van de geschiedschrijver. We praten over gebeurtenissen die nog moeten komen alsof we er al op terugkijken. De historiografische blik is verwant aan de goddelijke blik. Alleen ziet hij iedere ervaring niet zozeer in het licht van de eeuwigheid, maar in het licht van de menselijke ordening en het oordeel achteraf. Hoe zal het nageslacht denken over alles wat wij doen? Wat is onze plaats in de boeken?

Intussen werkt het lichaam stug en onverstoorbaar door. Het repareert zichzelf continu. Af en toe maakt het water, als een zeilschip op de oceaan, en herstelt zichzelf dan, hangende vanaf de reling. Soms is het in die situatie alle hens aan dek. Als het ruim geïnfiltreerd blijkt door vleermuizen uit China, dan moeten die vleermuizen er weer uit worden verjaagd. Het is een wonder hoe goed dat in de meeste gevallen lukt.

‘Ziekte is geen metafoor”, heeft Susan Sontag gezegd in haar vermaarde essay Illness as Metaphor. „De waarachtigste manier om ziekte te beschrijven – en de gezondste manier om ziek te zijn – is de manier die is gezuiverd van, of resistent tegen, metaforisch denken.” Ik heb daar meteen tegen gezondigd, met mijn beeld van een schip op de oceaan, en dat spijt mij. Eigenlijk wilde ik gewoon zeggen dat de lichamen in de komende tijd het leeuwendeel van het werk moeten doen.

De toekomst hangt af van de mate waarop we onszelf fysiek aan de praat kunnen houden. Dat is natuurlijk altijd zo, een erg diep inzicht is het niet, maar juist daarom dreig je het gemakkelijk te vergeten. Er zit niets anders op dan je eigen lichaam het werk te laten doen en het zorgvuldig bij dat van de ander uit de buurt te houden. En dan maar afwachten totdat al die afzonderlijke lijven de klus hebben geklaard.

Om de tijd te verdrijven kun je best blijven rondkijken. Misschien verheldert het iets wanneer je de ziekte als metafoor gebruikt. Dat wil zeggen dat je de ziekte niet beschrijft met maatschappelijke metaforen, maar het maatschappelijk proces beschrijft in termen van ziekte. Je wijst aan waar het collectieve lichaam slijm ophoest, waar het niest. Hoe koortsig het lichaam van de staat raakt, op weg naar herstel en genezing.

Je kunt zelfs als gedistantieerde toeschouwer naar deze tijd kijken en je afvragen wat het nageslacht ervan zal vinden. Dat is allemaal belangrijk en boeiend.

Maar voordat we de gebeurtenis kunnen duiden, moeten we die allereerst beleven. En die taak is nu grotendeels fysiek. Ja, er komt beleid aan te pas, en virologie en immunologie, maar voorop staat ons lichaam, dat raadselachtige wezen, dat in het nu leeft en dat daar levende dingen doet. Dingen waar we met ons verstand voorlopig nog niet helemaal bij kunnen.

Maxim Februari is jurist en schrijver, www.maximfebruari.nl

