Geestelijk vader Asterix en Obelix Albert Uderzo (92) overleden

Albert Uderzo, tekenaar en geestelijk vader van de stripfiguren Asterix en Obelix, is op 92-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft dat volgens persbureau AFP dinsdagochtend bekendgemaakt, met de toevoeging dat hij in zijn slaap is overleden aan een hartstilstand, „zonder verband met het coronavirus”.

Uderzo werd in 1927 geboren in Fismes, als kind van Italiaanse immigranten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij voor de uitgeverij Société parisienne d’édition, later illustreerde hij romans en begon hij als striptekenaar voor meerdere Franse kranten.

In 1959 werd hij de artistiek directeur van het Franse striptijdschrift Pilote, dat uit zou groeien tot een legendarische publicatie. Daar begon hij aan de serie Asterix in losse afleveringen, waarna collega René Goscinny bijsprong. De twee kenden elkaar uit de Brusselse stripwereld en werkten jarenlang samen, waarbij Goscinny het scenario schreef. Uderzo was kleurenblind: hij tekende de strips, maar kleurde die daarom niet zelf in.

„Uderzo maakte er geen geheim van dat hij Obelix leuker vond dan Asterix”, schrijft de krant Le Monde dinsdagochtend. „Omdat hij die figuur zelf bedacht had voor Pilote. En, al zou hij het niet toegeven, omdat Obelix een beetje op hem leek.”

Asterix werd zo’n succes dat Uderzo zich zo’n tien jaar later fulltime met de Galliërs zou bezighouden en de afleveringen in bundels werden gepubliceerd. Van de serie werden meer dan dertig albums gemaakt, Uderzo tekende er 24 zelf. De strips zijn in meer dan zeventig landen uitgebracht.