Films maken in tijd van corona: ‘Zoenscènes nu ingewikkeld’

Het leven van een Nederlandse filmproducent anno corona? Bruno Felix (Submarine) zegt het zo: „Eerst ben ik de hele dag onderwijzer en dan kan ik met mijn werk beginnen.” Zijn voornamelijk in animatie gespecialiseerde bedrijf stond op het punt aan de tweede reeks van de succesvolle Amazon-serie Undone van Hisko Hulsing te beginnen toen de shoot werd afgelast. Tom de Mol zag hetzelfde gebeuren met het vervolg op romkom Zwaar verliefd, waarvoor opnames stonden gepland in een winkelcentrum in Den Bosch: „We hebben geen ingewikkelde productie, geen stunts of special effects, maar op een gemiddelde draaidag staan er al snel veertig cast- en crew-leden op de set.” En – droogjes: „Met zoenscènes wordt het mogelijk ook ingewikkeld.”

Ook het jonge productiebedrijf Halal merkte effect, zo moest het de film Drama Girl uit de bioscoop halen en zag de opnames voor de dramaserie voor jong talent De straat, waar diverse Nederlandse producenten in participeren, vertraging oplopen. Halal-producent Olivia Sophie van Leeuwen is echter ook voorzichtig optimistisch: „Verder is het een waanzinnige tijd voor het ontwikkelen van films. Ik hoop dat het Filmfonds daar extra geld voor vrij zal maken. Dit zou een tijd kunnen zijn waar er op papier opvallend mooie films en series worden geboren.”

Het Filmfonds onder nieuwe directeur Bero Beyer reageerde snel en adequaat. Vrijdag maakte het bekend met een pakket noodmaatregelen te komen, bovenop de door de overheid aangekondigde generieke steunmaatregelen voor zzp’ers en freelancers en werktijdverkorting. Er stonden de komende weken ook nogal wat producties op de rol. Een eerste inventarisatie van het Filmfonds en de net opgerichte Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) maakt vertraging of uitstel zichtbaar van 10 tot 15 speelfilmproducties, zeker 10 documentaires, circa 10 dramaseries (waar het Filmfonds ook aan bijdraagt). Een woordvoerder van het fonds: „Een eerste voorzichtige inschatting is dat er 15 tot 20 procent minder speelfilmtitels zullen worden geproduceerd ten opzichte van vorig jaar.”

Uitstel betekent geen afstel, scenaristen kunnen schrijven, bepaalde delen van de postproductie kunnen doorgaan „Maar”, zegt NAPA-directeur Anna Pedroli, „je moet naar de hele keten kijken. Films die worden stopgezet trekken nu de aandacht. Scenaristen kunnen niet eeuwig blijven schrijven, op een gegeven moment moeten er ook plannen in productie worden genomen.” Producent Felix: „De animatoren van Ari Folmans Anne Frank kunnen vanuit huis werken. Special effects zijn lastiger, daarvoor zijn de bestanden te zwaar. Bovendien geeft thuiswerken ook een andere verantwoordelijkheid als opdrachtgever: kunnen mensen daar wel rustig en veilig werken? Wat zijn de psychische gevolgen van werken in isolatie? Wij zijn tijdig begonnen een deel van het proces ‘remote’ te doen, maar we vragen onze medewerkers wel elke dag om feedback.”

Planning gaat een groot probleem worden, vermoedt producent Marc Bary van IJswater Films (De Poolse bruid, In Blue). Daar werken ze in toerbeurten op kantoor, werd Videoland-dramaserie De eenling na vijf draaidagen stilgelegd, maar werd alles op alles gezet om Last Days of Spring, het speelfilmdebuut van Isabel Lamberti, nog af te mixen: „Die ligt nu in Cannes om bekeken te worden. Als Cannes doorgaat. Maar die continuïteit is voor films ook belangrijk.” Daarom pleit Bary voor een gereguleerde opstart: „Zodat straks niet alle voor de zomer en het najaar geplande producties en alle uitgestelde producties tegelijk beginnen met draaien, want dan krijgen we enorme crew-tekorten.” Dat is ook het gevolg van een sector die grotendeels op freelancers draait, aldus Tom de Mol: „We zijn doorlopend agenda’s aan het inventariseren. Het worden verzekeringskwesties. Als je dingen korter dan 48 uur van tevoren annuleert, kan het als schade gedeclareerd worden. Maar zzp’ers verliezen hoe dan ook omzet. Het is geen vetpot.”

Internationaal Blockbusters vertraagd



Sinds eind februari is de internationale filmindustrie langzaam stil komen te liggen. Een overzicht van de grootste producties.

Mission Impossible VII Eind februari was Mission Impossible VII een van de eerste grote internationale filmproducties die stil kwam te liggen door het coronavirus. De actieserie met Tom Cruise zou drie weken draaien in Venetië. In China lag de filmproductie toen al een maand stil. Vakblad Variety liet half februari weten dat de Chinese Hengdian World Studios weer langzaam aan het opstarten waren.

Tom Hanks Acteursechtpaar Tom Hanks en Rita Wilson maakte op 12 maart bekend het coronavirus onder de leden te hebben. Ze waren in Australië voor de opnames van een Elvis Presley-film waarin Hanks Elvis’ manager Colonel Parker zou spelen. De opnames zijn uitgesteld. Het echtpaar is inmiddels uit het ziekenhuis.

The Batman, The Matrix IV, King Richard Studio Warner Bros zette half maart de opnames stop van maar liefst drie grote producties: de nieuwe Batman-film met Robert Pattinson als de superheld die in Londen werd gedraaid; het vierde deel van de Matrix-serie in Berlijn; en een King Richard-verfilming met Will Smith in de hoofdrol.

Avatar De draaiperiode voor het tweede deel van James Camerons Avatar-serie in Nieuw-Zeeland is uitgesteld, maar het werk aan de special effects gaat door in de door The Lord of the Rings bekend geworden Weta-studio.

Al deze producties stonden gepland voor 2021. Wat het gevolg is voor releasedata en budgetten is niet bekendgemaakt.

Paul Schrader Filmmaker (First Reformed) en scenarioschrijver (Taxi Driver) Paul Schrader veroorzaakte opschudding door tijdens het pauzeren van de shoot van zijn nieuwe film The Card Cutter bekend te maken juist wel te willen doorgaan. Een acteur die zou overkomen voor een kleine rol werd positief getest op het virus, maar Schrader verklaarde: „Ik ben oud en astmatisch, is er een betere manier om dood te gaan dan op de set?”