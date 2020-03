Europa heeft het materiaal om deze brand te blussen

Al lijken de strandgangers het nog niet door te hebben, de coronapandemie is geëscaleerd en zal met de Lehman-crisis (2008) vergelijkbare gevolgen hebben. Corona is een probleem op Europese schaal, en er is vooralsnog alle reden voor interventie op Europees niveau. Als de uitbraak in Italië of Spanje volledig uit de hand loopt, worden de problemen in de rest van Europa ook groter, dus Europese actie is duidelijk gerechtvaardigd. Corona is nationale grenzen ontstegen.

Maar er zijn ook verschillen met de Lehman-crisis. Die begon als een soort veenbrand in de financiële sector in de Verenigde Staten, die na het faillissement van de bank Lehman Brothers omsloeg in een wereldwijde meltdown in het financiële systeem. Die infecteerde vervolgens de reële sector en veroorzaakte een wereldwijde recessie.

Alles werd erger omdat de kapitaalbuffers van de banken geërodeerd waren, zodat deze middenin een crisis moesten herkapitaliseren. In de VS gebeurde dat gedwongen en snel, waardoor herstel daar even snel opgang kwam, geholpen door een stevige fiscale impuls van de regering-Obama. Maar Europa liet het tempo over aan de banken zelf, die als route naar herkapitalisatie ervoor kozen om minder leningen te verstrekken, waarmee ze fiscale stimuli ineffectief maakten.

Dat is nu allemaal anders. De crisis is ontstaan buiten het financiële systeem, bij gezondheidsproblemen die de aanbodskant van de reële economie (de beschikbare goederen en diensten) raken. De banken staan er tegenwoordig veel beter voor.

ECB kan weinig doen

De Europese Centrale Bank wil helpen maar kan niet zoveel meer doen. Rentes zijn al nul en als de ECB de depositorente nog negatiever maakt, brengt ze alleen de commerciële banken in moeilijkheden terwijl die nou net wel meewerken. Opkoopprogramma’s van staatsleningen komen neer op een verkapte vorm van wisselkoersoorlog met de VS, maar de recessie naar elkaar exporteren via indirecte wisselkoersmanipulatie lijkt een uitzonderlijk grote beleidsfout.

De bal ligt nu bij de fiscale autoriteiten. En zoals we de ECB hebben op monetair gebeid hebben we ook een Europees mechanisme klaar staan voor (de financiering van) een Europawijde fiscale interventie, het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM). Het ESM moet Europa de mogelijkheid geven om bij een plotselinge crisis snel en massaal te kunnen interveniëren. Oorspronkelijk ontworpen als een financiële ‘brandweer’ is het mandaat ondertussen uitgebreid naar een breed areaal aan crisissituaties. Het ESM heeft al bijna onbeperkte capaciteit, dus speciale ‘corona-obligaties’ – gezamenlijke Europese obligaties waarmee risico’s worden gespreid – zijn niet nodig.

Ook Italië baat bij ESM

Het ESM biedt twee grote voordelen. Allereerst biedt het ook zwakkere landen de mogelijkheid in te grijpen. Dat is goed, nu is niet de tijd om Italië een preek te geven over ‘eerst je fiscale huis op orde brengen’; dat gaat in een noodsituatie toch niet lukken, en een instorting daar brengt ook ons in grotere moeilijkheden.

Ten tweede biedt het ESM de mogelijkheid de fiscale interventies goed af te stemmen op de aard van de problemen. Hier wordt het tweede verschil met de Lehman-crisis relevant. Toen reageerde de VS zeer adquaat en Europa versnipperd en verkeerd; maar nu is de VS door het chaotische wanbeleid van Trump ineffectief en verlamd; voorlopig gebeurt daar niets op federeraal niveau.

De Amerikaanse voorstellen mikken op generieke vraagstimulering, zoals elke burger tweeduizend dollar cash geven. Maar dit is niet gericht op de oorzaak van de macro-economische problemen en leidt tot massale uitgaven waar ze niet nodig zijn.

Hou bedrijven overeind

De crisis is aan de aanbodskant begonnen, bij bedrijven waarvan de toeleveringsketen onderbroken is, bijvoorbeeld doordat kritieke producten uit China niet beschikbaar zijn, of vanwege zieke werkemers of quarantainemaatregelen. De primaire taak is nu onnodige faillissementen en ontslagen te voorkomen. Als dat wel gebeurt, zoals nu al in de VS, gaat dit aanbodsprobleem escaleren in een gigantische vraaguitval, met langdurige schade, zoals na Lehman. Hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Nederland doet dat uitstekend. Het macro-economische pakket van minister van Financiën Hoekstra zit uitstekend in elkaar. Het wil voorkomen dat de kasstromen bij bedrijven opdrogen, en het wil ervoor zorgen dat werknemers zoveel mogelijk doorbetaald kunnen worden, zelfs als er minder werk is.

De Nederlandsche Bank en de ECB sporen de banken aan hun kapitaalbuffers te gebruiken. Terecht, die in een crisis niet gebruiken is de brandweerwagen in de kazerne houden.

In Nederland is daar ruimte voor; dankzij de destijds zo bekritiseerde bezuinigingen van De Jager en Dijsselbloem heeft Hoekstra nu fiscaal alle ruimte om te doen wat nodig is. En in tegenstelling tot eind 2008 hebben de banken ruime kapitaalbuffers. Die ruimte is er niet in alle landen, maar interventie is wel op Europese schaal nodig. Vandaar het voorstel het ESM in te zetten, mits de macro-economische beleidsreacties ingezet worden op het punt waar ze nodig zijn: het op peil houden van liquiditeit bij bedrijven in coronaproblemen, het voorkomen van ontslagrondes, en werknemers ook bij minder werk nog inkomen blijven geven. Geen blinde vraagstimulering à la Trump, maar grootschalig beleid gericht op waar onbeheersbare escalatie dreigt.