Van der Valk-hotel in Urmond heeft nu een drive-in voor coronapatiënten

Janine Jansen zou per 1 april van baan veranderen. Na bijna zeven jaar aan de receptie van het Van der Valk-hotel in Urmond ging ze aan de slag in een verpleeghuis in Elsloo, inclusief interne opleiding. Maar door de coronacrisis zijn haar laatste werkweken in de horeca ook meteen de eerste in de zorg. Het hotel is vanaf woensdag in bedrijf als coronacentrum.

Na dagen waarin ze vooral hotelreserveringen moest omzetten, schiet de 25-jarige Jansen in plaats van haar Van der Valk-uniform beschermende kleding aan. Vanachter de receptie geleidt ze opnieuw alle gasten zo goed mogelijk door.

„Een bijzonder afscheid”, vindt ze. „Maar ook een waarbij ik onder de indruk ben geraakt van de inzet en saamhorigheid waarmee hier in een paar dagen iets van de grond is getild.”

De spreuk boven Jansens balie krijgt in deze tijden een bijzondere betekenis. „Welcome! May all who enter as guests leave as friends”, staat er. Op de wand van – voorheen – het restaurant luidt het advies: „Life is short. Eat dessert first.” Op de wijnkast hangt een plakkaat met hygiënevoorschriften.

Te slecht voor thuis

Het hotel in Urmond is het eerste in Nederland dat is omgebouwd tot coronacentrum. Er zullen Zuid-Limburgse patiënten worden opgevangen die het virus hebben gehad en die inmiddels voldoende hersteld zijn voor ontslag uit het ziekenhuis, maar nog te slecht zijn voor thuis. In Urmond beginnen ze met vijf tot tien patiënten om, indien nodig, door te groeien naar de maximumcapaciteit van 240. Met 166 kamers betekent dit dan dat sommige patiënten met z’n tweeën op één kamer komen te liggen. Het moet verlichting voor thuis- en ziekenhuiszorg opleveren. Zo’n 270 studenten geneeskunde hebben zich inmiddels aangeboden als vrijwilliger. Indien nodig kunnen de Van der Valk-hotels in Heerlen en Maastricht nog worden omgebouwd tot coronacentra.

Elders in het land worden eveneens voorbereidingen getroffen, ook in samenwerking met andere horecaketens dan Van der Valk, bijvoorbeeld Fletcher Hotels. Het draaiboek van Urmond is voor iedereen vrij beschikbaar.

Dit coronacentrum is een goede manier om ontwikkelingen voor te zijn in plaats van achter de feiten aan te lopen Frank Klaassen directievoorzitter van GGD Zuid Limburg

„Na drieënhalve dag doorbuffelen met zo’n 120 mensen, ook in het weekend, konden we maandag groen licht geven”, zegt Jack Jansen, voorzitter van de stuurgroep coronacentrum en bestuursvoorzitter van thuiszorgorganisatie MeanderGroep. Maar zelfs deze dinsdag, als hij met andere leidinggevenden uit zorg en openbaar bestuur een persconferentie geeft vlak voordat het centrum gaat functioneren, is het rondom het hotel nog een komen en gaan van toeleveranciers. Een bevreemdend tafereel: voor het affiche dat belooft dat de kindermenu’s de allerjongsten „wereldeters” kunnen maken, staan voertuigen van politie en leger.

Achter het hotel sleutelen tentenbouwers aan het geraamte voor een centrale huisartsenpost voor de Oostelijke (Heerlen en omgeving) en Westelijke Mijnstreek (Sittard-Geleen en omgeving). „Het wordt een drive-in”, zegt Esther van Engelshoven, vicevoorzitter van de stuurgroep coronacentrum en tevens vertegenwoordiger van de huisartsen in Oostelijk Zuid-Limburg. „Na een doorverwijzing door huisartsen moeten mensen met corona-achtige verschijnselen hier straks binnenrijden. Daar krijgen ze, eventueel op een stoel of ligbed, onderzoeken [geen coronatests] en wordt bepaald of ze na die triage thuis kunnen uitzieken of door moeten naar de ziekenhuizen.”

Duitse besmettingshaard

Volgens Frank Klaassen, directievoorzitter van GGD Zuid Limburg, houdt het aantal besmettingsgevallen en coronadoden in zijn regio gelijke tred met de aantallen in Noord-Brabant. „Maar hoeveel besmettingen we goed in beeld hebben? Wat is de invloed van Kreis Heinsberg net over de grens, een van de grootste Duitse besmettingshaarden? We weten het niet. Dit coronacentrum is in elk geval een goede manier om ontwikkelingen voor te zijn in plaats van achter de feiten aan te lopen.”

Het coronacentrum valt onder verantwoordelijkheid van de thuiszorgorganisaties. Die houden voortdurend contact met de ziekenhuizen in de regio.

Net als de kosten voor reguliere thuiszorg komen de kosten van de ‘hotelopvang’ voor rekening van verzekeraars. VGZ en CZ zijn de grote spelers in de regio. Die hebben duidelijk gemaakt dat ze ook ruimhartig de beurs zullen trekken als het iets duurder wordt. Van der Valk wil de vaste kosten vergoed krijgen, maar geen winst maken door de omstandigheden. Voor de patiënten blijft regulier horecapersoneel ontvangen, schoonmaken, bedienen en de eigen techniek draaiende houden.

Niet voor alle 235 personeelsleden van het hotel in Urmond biedt het coronacentrum werk. „Iedereen is voor de keuze gesteld: willen ze onder deze omstandigheden aan de slag blijven of niet”, vertelt personeelsfunctionaris Peter Hundscheidt. „Iedereen krijgt sowieso doorbetaald, ongeacht de gemaakte keuze. Het zal zwaar worden. Zeker voor de mensen die in de rode zone van het centrum, met de coronagevallen, aan het werk gaan.”

Tussen het rode en het groene gedeelte van het hotel komen sluizen. Niet alleen voor mensen, maar bijvoorbeeld ook voor vaatwerk gelden er speciale regels. Die voorschriften en protocollen zijn vele malen heiliger dan anders, benadrukt Hundscheidt. „Wie moedwillig in de fout gaat, vliegt eruit. Zo moet het nu even.”

Voor Janine Jansen van de receptie is 1 april misschien niet eens echt de datum van haar afscheid van het hotel. „Ik begin dan te werken in het verpleeghuis en – voorlopig online – de opleiding te volgen. Maar als ik genoeg tijd overhoud, wil ik ook hier in het coronacentrum bijspringen als vrijwilliger.”