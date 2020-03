De voorspellingen van Bill Gates

‘Focusing my time’ – vrij vertaald: mijn tijd nuttiger besteden. Zo kondigde Bill Gates vorige week zijn definitieve afscheid van Microsoft aan. De multimiljardair stopt als commissaris bij het bedrijf dat hij in 1975 oprichtte. Hij richt zich nu volledig op liefdadigheidswerk.

Nog altijd wordt Bill Gates achtervolgd door een voorspelling die hij in 1981 gedaan zou hebben: ‘640 kilobyte geheugen is genoeg voor iedereen (met een computer)’. Een memorabele misser; zelfs een smartwatch heeft nu 32 gigabyte geheugen. Gates ontkent het citaat. „Ik heb in mijn leven veel domme dingen gezegd. Maar dat niet.”

Vijf jaar geleden, op 18 maart 2015, deed Gates wel een rake voorspelling. Tijdens een TED-conferentie in Vancouver wandelde hij het podium op met twee vaten vol noodrantsoenen. ‘We zijn niet klaar voor de volgende uitbraak’, heette die lezing, waarin Gates waarschuwt voor een virus „waarbij je je nog goed genoeg voelt terwijl je al besmettelijk bent.”

Een vroege wake-up call, noemde hij het. „Als we nu beginnen voorbereidingen te treffen dan kunnen we klaar zijn voor de volgende epidemie.” Dat bleek valse hoop.

In 2017 herhaalde Bill Gates zijn alarmerende boodschap voor een virus dat meer dan 30 miljoen doden kan veroorzaken in minder dan een jaar tijd. „Het feit dat er in de recente geschiedenis geen dodelijke pandemie uitbrak is geen bewijs dat die niet in de toekomst zal plaatsvinden.”

De Bill & Melinda Gates Foundation hielp in 2017 onder meer de CEPI op te richten, de Coalition for Epidemic Preparedness Innovation. Deze instantie zit nu te springen om twee miljard dollar om een vaccin te ontwikkelen tegen het coronavirus dat de luchtwegziekte Covid-19 veroorzaakt.

De filantroop Gates is overtuigender dan de softwareverkoper Gates. Hij slaagde erin de wereld Windows op te dringen – laten we hopen dat het hem lukt om corona de wereld uit te krijgen, onder meer met een investering van 100 miljoen dollar in onderzoek naar een vaccin.

Een roeping hebben is niet hetzelfde als veel roepen. Dat geldt voor de hobbyvirologen die op Facebook en Twitter over elkaar heen buitelen met grafieken, modellen en coronadashboards. Sommigen doen dagelijks een voorspelling hoeveel doden er de volgende dag gaan vallen. Er worden nog net geen weddenschappen op afgesloten.

Ik raad alle datacrunchers aan het stuk te lezen waarin collega’s Carola Houtekamer en Marcel aan de Brugh vijf gespecialiseerde wetenschappers spreken over de manier waarop wiskundige modellen de wispelturige verspreiding van infectieziekten proberen te vangen. „Bierviltjesberekeningen op Twitter werken niet in een hypercomplexe werkelijkheid waarin ziektes anders uitpakken per leeftijd, geslacht of bevolking.”

De zorgen van de hobbyvirologen lijken me oprecht, maar het wantrouwen waarmee ze het Nederlandse crisisbeleid benaderen op basis van eigen sommetjes, doet afbreuk aan de gezamenlijke inspanning die we moeten leveren.

Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan de afscheidsbrief van rasoptimist Bill Gates: probeer je tijd zo nuttig mogelijk te besteden.

Marc Hijink schrijft over technologie.

NRC Future Affairs Techredacteur Wouter van Noort over hoe technologie onze samenleving razendsnel verandert Inschrijven