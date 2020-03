De structuur van trainingen en wedstrijden is er niet meer

„Kijk, kijk, daar lopen stiekem een paar boefjes.” Dirk Jan Rutgers wijst vanuit de bestuurskamer van de Haarlemse voetbalclub Koninklijke HFC over de in de zon blinkende voetbalvelden: vier kinderen met een bal. Een man springt op zijn fiets en peddelt hun kant op. Omdraaien moeten ze, van het terrein af.

Het wegsturen van kinderen is het vreemdste dat hij ooit gedaan heeft, zegt Rutgers (53), voorzitter van de club. Het hele weekend zijn hij en andere leden er druk mee geweest. „Zaterdag waren er honderden kinderen”, zegt hij, de noodverordening die aan het toegangshek hangt – ‘Gesloten tot nader order’ – ten spijt.

HFC is de oudste voetbalclub van Nederland, vandaar de titel ‘Koninklijke’. Het voetbaltenue heeft een kraagje, boven de bar in het clubhuis hangen lampen in de vorm van een kroon. Het is ook een van de grootste amateurclubs van het land, met tweeduizend leden.

„Ik ben zaterdag vaak van tien uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds op de club, en zondag vaak ook nog even. Maar dit weekend heb ik vooral thuis gewerkt”, zegt Rutgers, die advocaat is.

De voorzitter heeft het nog steeds druk, maar met andere zaken. „We overleggen met de gemeente over handhaving van de noodverordening en met de KNVB en andere clubs over het competitieverloop.” De avond voor de vierhonderd vrijwilligers is uitgesteld, net als de veiling voor het nieuwe clubhuis.

Goede maanden, dichte bar

De club loopt een hoop geld mis door het coronavirus. „Dit zijn normaal de goede maanden voor de bar”, zegt Rutgers. „Gelukkig zijn de contributies al betaald en verwacht ik dat iedereen volgend seizoen terugkeert.” Intussen lopen uitgaven door, voor bijvoorbeeld contracten van trainers en de huur van velden en machines.

De financiële ellende is echter niets in vergelijking met de maatschappelijke impact van de coronamaatregelen, zegt de voorzitter. „Via onze leden zijn er tienduizend mensen aan deze club verbonden.” Rutgers vertelt over kwetsbare leden, zoals de ouderen die in een verzorgingstehuis wonen en nu niet meer op de club kunnen komen. Of de spelers van het G-voetbal, kinderen die fysiek of geestelijk gehandicapt zijn. „Zij hechten aan de structuur van trainingen en wedstrijden, die is er nu niet meer.”

De club kijkt wat ze nog wel kan doen. De keuken wordt ingezet om te koken voor een goed doel. Op het YouTube-kanaal verschijnen binnenkort persoonlijke boodschappen, „zodat mensen weten dat we aan ze denken”. En zelf blijft Rutgers contact zoeken met leden „door ze ouderwets kaartjes te schrijven”.

De voorzitter kijkt nog eens naar buiten, waar de banieren wapperen in de wind. „We kennen allemaal die verzopen potjes die je elk seizoen moet spelen”, verzucht hij. „Maar dit was echt een voetbalweekend geweest.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 maart 2020