De dag dat er een streep leek te gaan door de eredivisie

De stelligheid van maandagavond bleek dinsdagmiddag achterhaald. Een voortijdig einde van dit voetbalseizoen leek onvermijdelijk door de nieuwe, aangescherpte maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. Maar na spoedberaad besloot de KNVB dat er vooralsnog géén streep door het betaald voetbal gaat. De onzekerheid en onduidelijkheid werden er niet minder door. Een verslag van uur tot uur.

Maandag 19.00 uur

Met geen woord wordt er in de persconferentie in Den Haag over sport gesproken. Maar door het ingestelde verbod op samenzijn tot zeker 1 juni, lijkt het onmogelijk de eerste divisie en eredivisie nog af te maken. „We hanteren geen grens meer van het aantal personen [dat lag op honderd]. Dat betekent dat alle samenkomsten, bijeenkomsten en evenementen worden verboden, tot 1 juno [juni] van dit jaar”, zegt minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA).

De voetbalbond wordt overvallen door de maatregelen die ze voor een dilemma stelt. Het seizoen moet volgens de Europese richtlijnen op 30 juni zijn afgerond, maar door de beperkingen lijken clubs tot begin juni niet te kunnen trainen. Het schrappen van de laatste duels zou grote consequenties hebben voor de bedrijfsvoering van clubs, door het wegvallen van recettes en horeca- en sponsorinkomsten.

Dinsdag 6.00 uur

‘Seizoen is vrijwel zeker ten einde’, kopt het AD. In de Volkskrant zegt directeur Mattijs Manders van de Eredivisie CV, belangenbehartiger van de clubs, dat het „technisch bijna niet mogelijk” is om het seizoen nog af te maken.

Er wordt druk gespeculeerd. Betekent dit dat Ajax, door een beter doelsaldo dan AZ koploper in de eredivisie, met nog negen duels te gaan op ‘papier’ kampioen wordt en zich zo plaatst voor de Champions League, waar het zeker is van zo’n 40 miljoen euro startpremie? Of wordt dit hele seizoen geschrapt en zal de eindstand van vorig seizoen als uitgangspunt worden genomen?

Sinds de oprichting van de eredivisie in 1956 is het nooit voorgekomen dat een seizoen voortijdig is beëindigd. In de reglementen van de KNVB is dan ook niets opgenomen voor een situatie als deze. Daarmee is het aan het bestuur betaald voetbal om te beslissen.

11.00 uur

Duidelijkheid, dat is wat Zeist wil van Den Haag. Aan de ene kant van de Woudenbergseweg, in het hoofdkwartier van het Nederlands voetbal, zit de top van de KNVB met directeur betaald voetbal Eric Gudde en directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma. Aan de andere kant, op nog geen honderd meter, begeven zich in een luxe kantoorpand manager competitiezaken Jan Bluyssen, Manders en Marc Boele, van de Coöperatie Eerste Divisie. Ze vergaderen per conference call.

Twee uur staat er voor het topberaad en die tijd hebben ze hard nodig. Betrokkenen zijn iets optimistischer gestemd dan de avond ervoor. Ze zien bij nader inzien nog wel mogelijkheden om de competitie af te maken, al moet er dan veel meezitten.

Maar eerst is het van belang dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aangeeft of sport ook onder de verscherpte maatregelen tot 1 juni valt. Betrokkenen hebben veel vragen. Wat kan nou precies niet tot die datum? Is trainen tot die tijd sowieso helemaal uitgesloten? En kunnen duels ook niet achter gesloten deuren plaatsvinden?

De KNVB krijgt te horen dat sport – lees: wedstrijden en trainingen – buiten het besluit valt om bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni te verbieden. De eerdere uitgevaardigde maatregelen tot en met 6 april zijn leidend; stadions en trainingsfaciliteiten moeten tot die tijd dicht blijven.

Sporten in de openbare ruimte is alleen toegestaan met maximaal drie mensen, die minimaal 1,5 meter afstand van elkaar nemen. Dat is bij een contactsport als voetbal onmogelijk. En sporten in groepsverband wordt afgeraden. Die maatregelen gelden vooralsnog alleen tot 6 april.

De KNVB ziet, samen met de vertegenwoordigers van de clubs, nog ruimte om het seizoen af te maken. Het is niet dat ze dit koste wat kost willen doordrukken. Gezondheid staat op één maar tegelijkertijd moeten ze ook de bedrijfseconomische gevolgen van de voetbalsector meewegen.

15.00 uur

Persbericht KNVB. ‘Wij volgen zoals eerder gezegd het advies van het RIVM, dat nu tot en met 6 april reikt. We begrijpen zelf ook wel dat gezien de huidige heftige omstandigheden dat waarschijnlijk niet de einddatum van het verbod op sporten bij verenigingen zal zijn, en dat we daar wel ook rekening mee moeten houden in onze scenario’s.’ Ofwel: voetbal in april komt te vroeg, maar wellicht dat het seizoen in mei hervat kan worden, afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het coronavirus.

De KNVB werkt nu aan drie scenario’s. Eén: de eerste divisie en eredivisie worden uitgespeeld vóór 30 juni, waarbij tot juni sowieso zonder publiek. Twee: de competities worden uitgespeeld na 30 juni, als veel spelerscontracten aflopen, mocht een speciale werkgroep van de Europese voetbalbond UEFA tot de conclusie komen dat ook na deze richtdatum nog gevoetbald kan worden. Drie: de competities worden niet uitgespeeld.

16.00 uur

De eredivisieclubs worden bijgepraat door de KNVB en belangenbehartiger ECV. Het is de derde week zonder betaald voetbal. De financiële onzekerheid bij clubs groeit, naarmate de tijd vordert. Het kan ook zomaar zijn dat er dit kalenderjaar helemaal niet meer gevoetbald zal worden, zoals een Duitse viroloog vorige week stelde.

Tegen het eind van de vergadering met de clubs is er opeens verwarring. In de videoconferentie wordt medegedeeld dat het ministerie van VWS de competities wél onder evenementen schaart, waarmee de maatregelen tot 1 juni ook voor het betaald voetbal zouden gelden. Indirect zou dat betekenen dat de competities niet uitgespeeld kunnen worden. Maar nog geen uur later blijkt de mededeling toch niet te kloppen.

Het is een crisis die soms bijna niet te managen valt. De hoop op een hervatting van de eredivisie leeft nog. Maar het is een dun lijntje.

