De boa heeft nog niet zoveel te handhaven

Marian Venema (68) belde een paar keer. Grofweg tien jongens hingen op het pleintje achter haar rijtjeshuis in Zaandam-Noord. Garageboxen en een grasveldje. Ze rookten, blowden, dronken energiedrank, en hielden zich niet aan de 1,5 meter afstand, zegt Venema. „Ze stonden allemaal op een kluitje.”

Haar dochter zei: mam, je moet bellen. Venema belde de gemeente. Amper tien minuten later staan buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Arnout (31) en Esmee (25) voor haar neus. Beide boa’s willen niet met hun achternaam in de krant in verband met hun privacy.

„Jullie zijn te laat”, zegt Venema. „Ze zijn net weg.” Ik had er bijna eentje op m’n motorkap, zegt Esmee. Zodra de boa’s het pleintje opreden, waren de jongens op hun scooters via het trottoir weggeracet. „Ik had nog zo tegen ze gezegd,” zegt Venema, „jullie moeten die blikjes wel weggooien.” Arnout: „Bel ons de volgende keer weer bij overlast.”

Maandagavond maakte het kabinet verdere maatregelen bekend tegen de verspreiding van Covid-19. Alle bijeenkomsten worden nu tot 1 juni verboden in plaats van 6 april, ook met minder dan honderd personen. Kappers en schoonheidsspecialisten mogen hun werk niet meer doen, winkels zijn verplicht maatregelen te nemen zodat mensen afstand houden.

En, in reactie op de drukte de afgelopen tijd in parken, straten en op stranden: er kan een samenscholingsverbod worden opgelegd van drie mensen of meer, en zonodig kunnen gebieden als parken helemaal verboden terrein worden verklaard.

De boa’s zullen actief handhaven op samenscholing. Als het verbod wordt overtreden, kunnen ze een boete van 400 euro opleggen.

Nog nergens een verbod

400 euro? Daar gaan eerst wel wat waarschuwingen aan vooraf, zegt Arnout. Wij schrijven liever helemaal geen boetes uit, zegt Esmee. „Maar als ik iemand 25 keer heb gewaarschuwd, dan moet-ie het maar in zijn portemonnee voelen.”

Dinsdag konden de boa’s nog geen boetes opleggen. Er geldt nog nergens zo’n verbod. Eerst moeten de 25 veiligheidsregio’s in Nederland een noodverordening aannemen met de nieuwe kabinetsmaatregelen. Pas dan kunnen gemeenten de verboden gaan handhaven.

Die noodverordening is er naar verwachting woensdagochtend, zegt Hubert Bruls. Hij is burgemeester van Nijmegen, voorzitter van de veiligheidsregio waar Nijmegen in valt, én voorzitter van de Veiligheidsraad (waarin weer alle veiligheidsregiovoorzitters verenigd zijn). Die raad stelt een modelverordening vast. „Die moet dan door alle veiligheisregio’s afzonderlijk worden vastgesteld.”

In de noodverordening zelf staat géén samenscholingsverbod, alleen de mogelijkheid om die vast te stellen voor specifieke parken, wijken, etc. Dat besluit wordt dan weer niet genomen door de burgemeester van de gemeente waar die parken en wijken liggen, maar door de voorzitter van de veiligheidsregio. „Ik heb bijvoorbeeld de gemeenten in mijn veiligheidsregio al gevraagd; breng in kaart waar we de noodverordening zullen gaan handhaven.” De gemeenteraad speelt geen rol bij dergelijke beslissingen. „Maar ik moet desgevraagd wel achteraf verantwoording afleggen hoe ik mijn bevoegdheden heb gebruikt.”

Veel burgemeesters waren verrast na de persconferentie, en er was verwarring over de reikwijdte, zegt Bruls. „Burgemeesters zijn ook maar mensen.” Zelf had hij de maatregelen zondag al in concept gezien. Bruls neemt deel aan de ministeriële crisisstaf. „Mijn rol is dat ik aangeef wat werkbaar is. Het kabinet leidt de crisis, daar kan geen misverstand over bestaan.”

Waar ook geen misverstand over bestaat: dat de boa’s niet aanbellen als je thuis tóch een feestje geeft, hoe onverstandig dat ook is. „Feesten bij mensen binnen gaan en kunnen we niet verbieden, daar is geen juridische basis voor”, zegt Bruls. „De grondwet beschermt uw huis.”

Jongeren klitten samen

In Zaanstad zou de burgemeester graag zien dat in de hele regio gehandhaafd mag worden op samenscholing. Arnout en Esmee oefenden vorige week al een beetje. Teamleider Sebastiaan Westenberg stuurde zijn 35 boa’s in de regio Zaanstad de straat op om te oefenen met „preventief controleren”, zegt hij. Houden de mensen voldoende afstand? Respecteren ze de regels? Nemen restaurants geen loopje met de afhaalregeling?

Het viel Westenberg op dat vooral „jongeren de maatregels niet zo serieus nemen”. Bij de skatebaan, onder donkere tunneltjes, bij het winkelcentrum, achter de sporthal of op het sportveld: overal klitten ze samen. Afgelopen zaterdag ging een boa-duo af op een melding in het Koogerpark. Met twintig man luisterden ze daar muziek en dronken alcohol. Westenberg: „Die heb ik eerst de boel op laten ruimen en daarna naar huis gestuurd.”

„31 voor de 30, over” klinkt over autoradio van Esmee en Arnout. Esmee rijdt een nauw straatje in met aan weerszijden rijtjeshuizen. Acht jongens trapten een paar minuten terug nog met een bal tegen de garagedeuren. De jongens rookten, gedroegen zich „heel opgewonden” en lieten „zuurtjespapiertjes” achter, volgens buurtbewoner Herman Overwaarde (73). „Het is gewoon hopeloos”. Wederom zijn de boa’s net te laat.

Ik verbaas me eigenlijk hoe rustig het is op straat, zegt Arnout, terug in de auto onderweg naar het stadhuis. Mensen lijken steeds beter te luisteren naar de maatregelen en thuis te blijven, zegt Esmee. „Eindelijk.”

