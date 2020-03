Colorado schaft als 22ste staat de doodstraf af

Colorado is de 22ste Amerikaanse staat geworden die de doodstraf afschaft. De Democratische gouverneur Jared Polis ondertekende hiervoor maandag een wetsvoorstel. Bij drie veroordeelden die in Colorado ter dood waren veroordeeld, is de straf omgezet in levenslang.

„We erkennen dat de doodstraf nooit gerechtvaardigd is”, zei Polis in een reactie. Hoewel afschaffing volgens de gouverneur het juiste is om te doen, erkende hij ook dat niet iedereen in de staat het eens is met de beslissing.

Rhonda Fields, een Democraat in de Senaat van Colorado, „walgt en is teleurgesteld” vanwege het besluit. Haar zoon werd met zijn verloofde in 2005 vermoord door van de een ter dood veroordeelden die nu executie ontloopt. „Met een streek van de pen ondermijnt gouverneur Polis ons strafrechtsysteem.”

Een keer uitgevoerd

De burgerrechtenorganisatie ACLU is blij met de stap. „Mensen worden nu niet meer gedood als straf”, reageerde de ACLU volgens Amerikaanse media.

In Colorado is in de afgelopen decennia slechts één keer een gevangene geëxecuteerd. Dat was in 1997, toen een man een dodelijke injectie kreeg voor het kidnappen en vermoorden van een vrouw.

In de jaren zeventig was de doodstraf was tijdelijk landelijk verboden. Na een oordeel van het Hooggerechtshof mochten staten de straf vanaf 1976 weer toepassen. Sindsdien zijn er landelijk ruim 1.500 mensen geëxecuteerd.

Hoewel een meerderheid van alle Amerikanen nog voor de doodstraf is, neemt de steun steeds verder af. De doodstraf werd eerder al verboden in staten zoals New York, New Jersey, Connecticut, Maryland en Illinois.