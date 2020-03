Centrale eindexamens middelbare scholen geschrapt

De centrale eindexamens voor het voortgezet onderwijs worden dit jaar geschrapt, melden bronnen dinsdag aan NRC. Hoe scholen bepalen of leerlingen wel of niet geslaagd zijn, is nog niet bekend. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, CU) houdt om 11.30 uur een persconferentie over de toekomst van de eind- en schoolexamens.

De centrale examens worden gewoonlijk in grote zalen afgenomen met veel leerlingen bij elkaar. Het is daardoor moeilijk om de RIVM-richtlijnen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus te volgen. Deze houden onder meer in dat iedereen anderhalve meter afstand van elkaar moet houden. De centrale examens vinden gewoonlijk plaats in mei.

Dit bericht wordt aangevuld.