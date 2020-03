Ook op een stil Schiphol is afstand houden nog niet makkelijk

Boze passagiers bij een te drukke bagageband, ongeruste beveiligers zonder adequate bescherming, een verkeerde inschatting van de daling van het aantal vluchten. Schiphol past zich deze week met horten en stoten aan de coronacrisis aan.

Snel afbouwen is de nieuwe realiteit in de luchtvaart. Luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld stoppen volledig met vliegen of reduceren hun vluchten tot 10 procent van het normale aantal.

Toch verloopt het stilvallen van de luchtvaart voor Schiphol iets minder abrupt dan verwacht. De sluiting van vijf van de zeven pieren, gepland voor dinsdag de 24 maart, is uitgesteld tot minstens komend weekend. Er zijn deze week nog te veel vluchten, onder meer voor vervoer van medische artikelen en terugkerende reizigers. Deze woensdag besluit de luchthaven over de nieuwe datum om over te schakelen naar ‘Kern-Schiphol’. Aan de pieren die dichtgaan worden vliegtuigen geparkeerd.

Ondertussen is het al wel een stuk rustiger op Schiphol. Op 24 maart 2019 verwerkte de luchthaven 193.000 passagiers. Dinsdag waren het er 34.000: 12.000 gingen weg, 8.000 kwamen aan en 14.000 stapten over. In plaats van de 1.400 vluchten die vorig jaar op 24 maart startten en landden, waren het er dit jaar 315.

Volgens de FNV, de grootste vakbond op Schiphol, reageert Schiphol te traag op de nieuwe omstandigheden, die grote gevolgen hebben voor de werknemers. Schiphol zelf heeft 2.500 mensen in dienst, inclusief alle andere bedrijven gaat het om bijna 70.000 banen.

Van achteren fouilleren

Joost van Doesburg, campagneleider Schiphol van de FNV: „Wij roepen de directie op om de klachten serieus te nemen, maar Schiphol communiceert niet met ons. Deze werknemers zijn continu aan het werk voor 110 procent van het minimumloon. Je zou extra zorg verwachten voor werknemers in de vitale infrastructuur, maar we zien het niet.”

Van Doesburg wijst op de beveiligers, die pas na lang aandringen handschoentjes mogen gebruiken. Fouilleren kan niet op 1,5 meter afstand, maar kan volgens internationale richtlijnen nu beter gebeuren als de beveiliger achter de reiziger staat, in plaats van met de gezichten tegenover elkaar. Mondkapjes zijn niet beschikbaar.

Ook elders op Schiphol is de veiligheid van werknemers in het geding, volgens de FNV. Bij de incheckbalies is er te weinig afstand en ontbreken spatschermen, zoals die bij kassa’s van supermarkten zijn geplaatst. De paar overgebleven shuttlebussen tussen de parkeerplaats voor werknemers en Schiphol zijn overvol, afstand houden kan niet.

Pas dinsdag ging de laatste wachtruimte voor businessclasspassagiers dicht, volgens Van Doesburg „als laatste restaurant van Nederland”. Het personeel voelde zich er niet prettig. Werknemers van Axxicom, dat hulpbehoevende passagiers begeleidt, zijn volgens Van Doesburg „de wanhoop nabij”. „We mogen geen handen geven, maar zij moeten oudere mensen uit Spanje en Italië, landen met een hoog risico, optillen.”

Eigen verantwoordelijkheid

Volgens een woordvoerder van Schiphol heeft de luchthaven hard gewerkt om locaties waar veel mensen samenkomen – informatiebalies, incheckbalies, gates – aan te passen. „Met tape en linten zorgen we dat mensen afstand houden, waar mogelijk gebruiken we plexiglas. We herhalen het continu in de omroepberichten. Mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid, ze moeten zich aan die anderhalve meter houden.”

De aarzeling om beveiligers handschoentjes te laten dragen, had te maken met „verminderd gevoel” bij het fouilleren. „Fouilleren moet en kan nu eenmaal niet op afstand.”

Op sociale media was er verbazing en verontwaardiging over drukte bij de bagagebanden, waar passagiers van verschillende vluchten samendromden om hun koffers op te pikken. Op zondag kwam dat volgens Schiphol door vertraagde vluchten, op maandag door beperkte beschikbaarheid van apparatuur waarmee de Douane drugscontroles voor vluchten uit Curaçao en Suriname uitvoert. Het probleem is opgelost, zegt Schiphol. „Elke vlucht heeft nu een eigen bagageband.”

Repatriëringsvluchten

Een belangrijke reden voor de aanhoudende bedrijvigheid op Schiphol is repatriëring. Tienduizenden Nederlanders zijn overvallen door gesloten grenzen.

Lees ook over Nederlanders die vastzitten in het buitenland

Tot nu toe is het aantal aparte repatriëringsvluchten beperkt. Transavia, inmiddels gestopt met vliegen, heeft mensen opgehaald in Marokko. KLM is twee keer naar Suriname geweest en vliegt deze woensdag en zaterdag naar Panama.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet om hoeveel Nederlanders het gaat, zegt een woordvoerder. „Mensen hoeven zich gelukkig niet te registreren als ze het land verlaten.” Voor mensen die zelf hun reis hebben geboekt en niet kunnen terugvallen op een reisorganisatie, heeft Buitenlandse Zaken maandag een online meldpunt geopend. Na 24.00 uur hadden zich daar al 9.200 mensen gemeld die hulp nodig hebben bij hun terugreis. Na inventarisatie door de alarmcentrales van verzekeraars overlegt het ministerie met KLM over bestemmingen waar reizigers moeten worden opgehaald. Een woordvoerder van KLM: „Buiten Europa gaat het om 20 à 30.000 mensen. Het gaat nog wel een paar weken duren voordat iedereen thuis is.”

Aankomst ‘Check is niet nodig’ Passagiers die op Schiphol arriveren worden niet gecontroleerd op het coronavirus. Op luchthavens elders gebeurt dat wel, bijvoorbeeld door de temperatuur te meten. Nederland heeft vluchten uit zes landen met een hoog risico verboden: China, Zuid-Korea, Iran en Italië sinds 13 maart, Spanje sinds 21 maart, Oostenrijk sinds 23 maart. Daarnaast geldt een Europees inreisverbod voor mensen van buiten Europa, sinds 19 maart. Repatriëringsvluchten zijn uitgezonderd. Schiphol volgt de richtlijnen van het RIVM. Testen bij aankomst is niet nodig, zegt een woordvoerder van het RIVM, omdat „de kans op besmetting overal is”. De regels voor passagiers zijn dezelfde als voor ieder ander. „Alleen als iemand met klachten uit een risicogebied komt is een test nodig.” Zonder klachten geeft een test geen zekerheid, omdat een prille besmetting er niet mee wordt ontdekt. Het besmettingsgevaar in een vliegtuig is even groot als elders, de lucht aan boord wordt steeds ververst.

