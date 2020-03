Afstand houden is lastig, in een azc

Samir Jawadi (20) uit Afghanistan kookt zijn maaltijden tegenwoordig alleen. Als hij klaar is met koken, ruimt hij de keuken op en neemt hij zijn bord mee naar zijn kamer. Dan mag de volgende bewoner.

In het asielzoekerscentrum in Harderwijk worden de maatregelen om het coronavirus in te dammen zo goed mogelijk nageleefd. De recreatieruimte en het computerlokaal zijn gesloten en er wordt om beurten gekookt. Maar afstand houden is lastig als je met veel mensen op een kluitje leeft.

Toch is er nog geen enkel geval van corona bekend onder de 27.000 asielzoekers die worden opgevangen in de verschillende asielzoekerscentra, volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de organisatie die opvangt regelt. Natuurlijk loopt er wel iemand te snotteren maar niet zo ernstig dat er getest is op Covid-19, of dat het tot een ziekenhuisopname heeft geleid. En dat terwijl in de verschillende centra de kamers meestal gedeeld worden met twee, drie of vier personen.

„We zijn net een tamelijk geïsoleerd dorp”, zegt Hans Wouters, locatiemanager van het AZC Gilze. Gilze, waar op twee locaties zo’n kleine duizend mensen wonen, onder wie 200 kinderen, is redelijk zelfvoorzienend. De school, sportactiviteiten, de huisarts – alles is op het 28 hectare grote terrein te vinden. Dat maakt de kans op besmetting vanuit de buitenwereld kleiner, denkt Wouters.

Plexiglas

Daarnaast nemen centra verschillende maatregelen. In Gilze is bezetting van COA-medewerkers tot het benodigde beperkt om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden – vier tot vijf mensen in plaats van negen tot tien. Voor de informatiebalie is een plaat van plexiglas geplaatst. Woonbegeleider Eric van Poorten: „Veel voorzieningen zijn dicht maar die balie blijft open. De procedures zijn tijdelijk stopgezet, daar is ongerustheid over. En we willen zo veel mogelijk informatie geven over het virus.”

De maatregelen die voor heel Nederland gelden, worden zo goed mogelijk overgebracht aan de bewoners – dus ook de meest recente aanscherpingen. Voor mensen die geen Nederlands of Engels spreken, wordt vertaald naar andere talen: het gros van de bewoners in Gilze heeft een Syrische, Iraanse of Jemenitische achtergrond. Voor laaggeletterde bewoners zijn flyers met pictogrammen beschikbaar.

Boodschappen doen mag, mits alleen, krijgen de bewoners in Gilze te horen. Wandelen mag ook maar op afstand van elkaar. Picknicken in groepjes mag niet meer. De kinderen mogen wel buitenspelen. Verder ligt alles stil. „Dat is best lastig”, zegt Van Poorten. „Iemand kwam met het idee een barbecue te organiseren. Prachtig idee, zei ik, maar nu even niet.”

Ook de Nederlandse lessen zijn gestopt. Online lessen zijn niet mogelijk, een té zware belasting voor het netwerk. Docent Angela Geerts heeft gewoon ouderwets opdrachten staan kopiëren en in enveloppen gestopt. Ze stuurt die rond met de interne post. Geerts: „Ik ben heel benieuwd of dat gaat aanslaan. Er zitten verschillende zeer gemotiveerde leerlingen bij.”

Geen carnaval

Asielzoekers reizen niet. Ze gaan niet op wintersport naar Italië en vieren geen carnaval. „Bewoners van het ene asielzoekerscentrum zoeken nog wel eens bevriende bewoners op een andere locatie in het land op”, zegt Wouters. Dat hebben we nu tijdelijk verboden. Als je met z’n drieën op een kamer zit en er komen nog drie mensen bij, dan is de anderhalve meter afstand niet te bewaren.”

In het azc in Budel, waar momenteel ongeveer 1.300 asielzoekers worden opgevangen in een voormalige kazerne, is één persoon in quarantaine is geplaatst „met corona-achtige verschijnselen”, heeft de crisis ook een positief effect. Het zorgt voor een versterkt groepsgevoel, zegt COA-medewerker Elke van Rijswijk. dertig tot veertig bewoners helpen bij het schoonmaken en zorgen ervoor dat de gebouwen niet één keer maar drie keer per dag worden schoongemaakt, zegt ze. En een groep asielzoekers, inclusief Noord-Afrikaanse bewoners die normaal slecht bekendstaan in de opvang, maken dagelijks de stoeltjes en OV-chippalen op treinstation Maarheeze schoon. Dat komt, volgens Van Rijswijk, doordat deze bewoners door het Covid-19-virus nu noodgedwongen langer in de opvang in Budel wonen en zich daardoor „meer verantwoordelijk” voelen.

Onze bewoners zijn bezorgd over corona, zegt Van Rijswijk, maar hun prangendste vraag is: hoe gaat het nu verder met mijn procedure? Of: wanneer verhuis ik naar een andere azc? En waarom gaat de afspraak met mijn advocaat niet door? Tot het virus weg is, kunnen de bewoners niets anders dan geduldig wachten, want alle procedures zijn stilgelegd.

„Natuurlijk is het spannend”, zegt Van Rjjswijk. „Elke keer proberen we zo creatief mogelijk te zijn en onze bewoners zoveel mogelijk aan te bieden.” Er is een moestuinproject voor asielzoekers met groene vingers. Onlangs zijn extra tafeltennistafels buitengezet, in de hoop dat de bewoners niet op hun kamertje in het azc verpieteren. En: „Je kunt hier prachtig wandelen in de natuur.”

Maar dat is niet aan iedereen besteed. Karem Mahmoud (32) uit Damascus blijft zo veel mogelijk op zijn kamer in asielzoekerscentrum Elderhoeve in Arnhem. Hij behaalde een bachelor Engelse literatuur in Syrië en wil verder studeren in Nederland, dus hij moet toch Nederlands leren. Wel is het een beetje benauwd met nog vier andere mannen op één kamer.

Toch blijven de meeste bewoners binnen, zegt Mahmoud. „Ze gaan alleen naar de supermarkt. We hebben het gewoon goed begrepen: buiten is het gevaarlijk.”

