92 Tsjadische militairen omgekomen bij aanval Boko Haram

Bij een aanval van terreurbeweging Boko Haram in Tsjaad zijn in de nacht van zondag op maandag 92 militairen om het leven gekomen. Volgens de president van het Afrikaanse land is het leger van Tsjaad nog nooit zo veel militairen verloren bij één aanval, meldt het Franse persagentschap AFP.

Bij het zeven uur durende offensief van Boko Haram vernietigden de strijders ook meer dan twintig legervoertuigen en confisqueerden ze diverse militair apparatuur. De afgelopen maanden zijn er steeds meer aanvallen van de terreurbeweging in de aan Nigeria en Kameroen grenzende regio rond het Tsjaadmeer.

West-Afrikaanse landen

Boko Haram werd begin deze eeuw opgericht in Nigeria. Daarnaast is de beweging ook actief in Niger, Kameroen en Tsjaad. Die West-Afrikaanse landen werken sinds 2015 samen in de bestrijding van de terreurorganisatie. Boko Haram heeft als doel de verspreiding van een fundamentalistische opvatting van de islam. De terreurgroep werd in 2014 wereldwijd bekend na de ontvoering van honderden schoolmeisjes. Sinds 2009 zijn bij aanvallen van de terroristen 36.000 mensen omgekomen.

Tsjaad is het vier na grootste land van Afrika. Er wonen bijna vijftien miljoen mensen.