Zinloze gedragingen, o zo belangrijk

De eigenaar van het Indiase restaurant in de hoofdstraat steekt om half twaalf, het tijdstip waarop hij eigenlijk open zou gaan, drie wierookstaafjes in de aarde van het struikje voor zijn deur. Hij houdt er een lucifer bij en wappert dan met zijn hand door de beginnende rook. Op de gepaste afstand van twee meter ruik ik patchoeli. Hij blijft nog een poosje staan in de lichte bries en gaat dan naar binnen, waar hij de deur drie keer op slot draait.

„Howdy!”, roept het buurjongetje vanuit de voortuin, als ik langsloop. Als altijd staat hij op de uitkijk, met zijn rode gietertje. Hij wacht tot ik mijn hand opsteek naar hem en „Howdy!” terugroep. Dan springt hij op en neer van plezier.

Thuis, haal ik de blaadjes groene thee uit het Japanse busje en laat ze wrijvend tussen duim en wijsvinger in mijn kopje dwarrelen. Ik knijp er een partje citroen boven uit en wacht tot de blaadjes lichter kleuren. Dan giet ik er water overheen waar de kook vanaf is. Het hoort anders, maar zo doe ik het nu eenmaal. Al jaren. Met mijn handen om het kopje neem ik de eerste slok die mijn verhemelte doet samentrekken.

Nu niets meer zeker is, geven rituelen ons houvast. Zinloze zaken voor de grote wereld, maar zo belangrijk voor onze zielenrust. Met de zorg die we daaraan besteden, markeren we het ogenblik. De wierookstaafjes, de vaste groet, mijn dwarrelende theeblaadjes zijn traptreetjes waarop we stilstaan. Even hebben we de illusie dat we de tijd stil kunnen zetten en in onze handen kunnen koesteren, zodat het moment niet verloren gaat. Een pauzeknop voor het leven.

Want ook al staat alles wat normaal was op losse schroeven en kunnen we alleen maar angstig vermoeden wat er komen gaat, straks pakken we de draad van het leven dat we ooit voor lief namen weer op. Dan maken we af waaraan we waren begonnen. Maken nieuwe plannen, zetten weer even vanzelfsprekend afspraken in onze agenda voor over een maand, na de zomer, volgend jaar winter.

Straks, later, als er weer leven in de brouwerij is, als de restaurants weer vol zitten en we de ander niet meer met een grote boog moeten vermijden, maar onbekommerd een troostende arm om elkaars schouders kunnen leggen. Als kinderen geen gevaar meer vormen voor hun ouders en ouders voor hun kinderen. En als de glunderende jarige van de dag met zijn kroon weer met overgave wordt toegezongen in het klaslokaal.

Ondertussen komen overal narcissen op. Het heldere weer lijkt ons wat rust te willen schenken. De lente is er weer met alle kleuren en geuren. Sneeuwklokjes, struiken bloeiende forsythia, de eerste bloesem. Voor mijn raam staat de magnolia op uitbotten. Net zoals vroeger, in de tuin van mijn ouders, lig ik op mijn rug onder de tulpenboom, en laat me betoveren door die wolk van roze die uit het niets verschijnt en maar zo kort bij ons blijft.

Ook de natuur heeft zo haar kleine rituelen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 maart 2020