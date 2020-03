Zijn hectoliters handgel raakt hij maar lastig kwijt

Edwin van Eijk heeft achthonderd liter ontsmettende handgel gemaakt, maar kan het nog even niet kwijt. De 51-jarige Van Eijk is eigenaar van productiebedrijf iStill, dat machines maakt voor het brouw- en distillatieproces. De apparatuur laat zich ook goed lenen om desinfecterende handgel te produceren, dat net als bier of sterke drank veel alcohol moet bevatten.

Afgelopen zaterdag trok Van Eijk een paar machines van de assemblagelijn om te helpen de tekorten op te lossen, vertelt de ondernemer aan de telefoon. Hij noemt zijn handgel-initiatief ‘In Onschuld’, want hoe anders worden de handen gewassen?

Het recept voor de desinfecterende gel haalde de ondernemer van de website van de Wereldgezondheidsorganisatie: water, alcohol (70 procent) en wat glycerine. Dat laatste werkt als bevochtiger en moet voorkomen dat de handen te veel uitdrogen. Dat was het lastigste te krijgen, zegt Van Eijk. „We hebben met collega’s de halve provincie Utrecht afgereden om de laatste potjes glycerine uit de schappen van drogisterijen te trekken.” Parfums of kleurstof zijn overbodig. „Het middel werkt perfect. De rest is in tijden van crisis echt minder belangrijk.” Van Eijk wil niet aan de handgel verdienen, vertelt hij. „We willen het tegen kostprijs weggeven, of gratis in geval van nood.”

Mocht het nodig zijn, dan kan Van Eijk snel duizenden liters handgel gaan produceren, net als tientallen van zijn klanten al doen of van plan zijn. Een gin-distilleerderij in Ierland maakt sinds vorige week alleen nog maar ontsmettingsmiddel. Ook in België, de Verenigde Staten en andere landen bereiken de desinfectiemiddelen inmiddels ziekenhuizen of burgers.

Callcenter erg druk

In Nederland loopt Van Eijk vooralsnog tegen „red tape” aan, waaraan wat hem betreft niet snel genoeg een einde kan worden gemaakt. Hij zocht contact met de crisiscoördinator Noord-Brabant, die zijn aanbod doorgaf aan het centrale inkoopteam van de Nederlandse ziekenhuizen. Daarna bleef het stil. „Dat is zonde natuurlijk.” Het callcenter voor aanbieders van hulpmiddelen heeft het momenteel erg druk, liet het ministerie van Volksgezondheid maandag weten. „Het doel is echt om alles serieus in behandeling te nemen en iedereen te beantwoorden. Het is mooi dat mensen medische hulpmiddelen aanbieden, maar het is heel erg druk.”

Op kleinere schaal vinden de flacons van Van Eijk gretig aftrek, na promotie op Facebook. Afgelopen zaterdag werden zo’n tweehonderd literflessen tegen kostprijs – zo’n 20 euro – verkocht, zegt Van Eijks zoon Christiaan. Ook zorgpersoneel, onder wie zijn eigen huisarts, kwam een flacon halen. „We hebben tot twaalf uur ’s nachts lopen stickeren met mijn verloofde en moeder. Nederland heeft hier echt behoefte aan.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 maart 2020