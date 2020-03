Vooral de ‘totaalvakantie’ kost touroperators nu bakken met geld

Al meer dan een maand bezorgt de coronacrisis de reisbranche ongekende verliezen, en uitzicht op betere tijden is er niet. Reisorganisaties maken kosten om reizigers terug naar Nederland te halen, en schorten de komende maand al hun reizen op. Nieuwe boekingen stokken, en daarmee de inkomsten.

Hoe gaat de reisbranche dit overleven? Wat staat gedupeerden te wachten? Krijgen zij hun geld terug, of kan de sector zich dat niet permitteren?

„De schade is enorm”, aldus Marc van Deursen, bestuursvoorzitter van Prijsvrij. „Als de meivakantie straks ook volledig wegvalt, en daar lijkt het flink op, loopt ons inkomstenverlies in de tientallen miljoenen.”

De touroperator, die zich voornamelijk toelegt op zonvakanties, all-inclusive- en lastminutereizen boekt in deze tijd van het jaar zo’n 700 reizen per dag, goed voor 350.000 euro omzet – geld dat Prijsvrij nu volledig misloopt. Normaal gesproken verdubbelt het aantal boekingen vanaf april. Als ook de komende maanden niet of nauwelijks kan worden gereisd, loopt de financiële schade nog veel harder op.

Met name de grotere reisorganisaties, die pakketreizen aanbieden waarin vervoer, accommodatie en activiteiten zijn inbegrepen, verliezen zo een hoop geld. Dat heeft te maken met hun verdienmodel. Om ‘totaalvakanties’ tegen scherpe prijzen te kunnen aanbieden, kopen ze ruim tevoren hotels en vluchten in. Deze opzet werkt nu tegen hen; als gasten annuleren, zijn de betaalde bedragen weggegooid geld.

Coronavoucher

Daarbovenop komen kosten van reizen die direct geannuleerd moeten worden. De acht reisorganisaties die NRC ondervroeg, hebben besloten deze maand geen reizen uit te voeren. In- of uitreizen is veelal onmogelijk, of de vakantie draait uit op quarantaine.

Veel gedupeerde reizigers verwachten nu hun geld terug. Maar terugbetalen is voor de meeste reisorganisaties op dit moment onmogelijk. Steven van der Heijden, bestuursvoorzitter van Corendon: „Als we zelf een reis annuleren, moeten we de reiziger eigenlijk binnen twee weken de reissom terugbetalen. Maar als we dat nu bij iedere annulering doen, bestaan we heel snel niet meer.”

Zonder verruimd krediet is de touroperator niet in staat alle gedupeerde klanten geld terug te geven. En Corendon is niet de enige.

Om te voorkomen dat reisorganisaties omvallen door de plotselinge crisis, schieten branchevereniging ANVR en garantiefonds SGR te hulp. Ze hebben de ‘coronavoucher’ bedacht, bedoeld voor gedupeerde reizigers wier reisorganisatie de reis niet kan uitvoeren. Klanten kunnen met die voucher de betaalde reissom tot een jaar na de annulering veiligstellen.

„Als al die reizen in één keer moeten worden terugbetaald, komen touroperators in de problemen met hun cashflow”, vertelt de woordvoerder van de ANVR. De voucher wordt gedekt door garantiefonds SGR, gevuld door de aangesloten reisorganisaties die hiervoor bankgaranties hebben afgegeven. Hierdoor blijft de voucher bruikbaar als de betrokken reisorganisatie toch failliet gaat.

Geld vasthouden

De meeste reisorganisaties voelen zich gesteund met deze oplossing. Zij regelen hun annuleringen de komende tijd via de coronavoucher. Maar er zijn ook touroperators die de regeling wat mager vinden. Zo liet Prijsvrij per persbericht weten dat klanten kosteloos kunnen annuleren, al ziet het liever dat ze omboeken of de voucher accepteren. „Er zijn diverse doelgroepen die net als wij in de reisbranche ook heel hard geraakt worden. Kijk bijvoorbeeld naar de zzp’ers die tussen wal en schip dreigen te gaan vallen en juist hun geld nu heel hard nodig hebben”, luidt het persbericht. „Wij vinden het niet gepast om dan het geld van die klant vast te houden voor onze bedrijfsvoering.”

Ook Van der Heijden zegt niet gelukkig te zijn met de tegoedbon die Corendon klanten nu aanbiedt. „Het is niet de bedoeling die centen in ons bedrijf te houden, maar we kunnen heel even niet anders. We hopen op ruimer krediet van de bank, zodat we straks onze klanten hopelijk kunnen terugbetalen.”

Als ‘grote jongens’ in de reisbranche, zoals Prijsvrij en Corendon, het al moeilijk hebben, gaan kleinere bedrijfjes dan niet ten onder? Dat blijkt mee te vallen. Hun overzichtelijke klantenbestand en type reizen blijken in hun voordeel te werken.

Neem TenzingTravel, gespecialiseerd in verre rondreizen. Het heeft slechts een paar honderd klanten, en kan met hen persoonlijk voorkeuren en de situatie ter plekke bespreken. Drastische en grootschalige maatregelen zijn daardoor niet altijd nodig. Eigenaar Hans de Wilde: „Twee klanten van ons gingen bijvoorbeeld twee maanden naar Australië en zouden nu moeten terugreizen. Die hebben laten weten dat ze bij een familielid kunnen verblijven. Die hebben zoiets van: laat ons maar, wij zitten hier veilig.”

Ook het soort reizen dat Tenzing Travel organiseert, speelt het bureau nu in de kaart. Wie zo’n grote, lange en dure reis wil maken, wil die vaak wel verzetten. Die inkomsten komen later alsnog. En van hoogseizoen of lastminuteboekingen is Tenzing het niet afhankelijk. De financiële impact zal over een jaar dan ook wel meevallen, verwacht De Wilde. Niettemin rekenen alle ondervraagde reisorganisaties op steun van banken en overheid.

De ANVR vindt het nog veel te vroeg om te zeggen hoeveel de crisis de branche gaat kosten. „Met het uur verandert de situatie, niemand weet hoe en waar dit eindigt”, zegt de woordvoerder. „Natuurlijk zijn we in deze sector gewend met calamiteiten om te gaan, maar dan gaat het meestal om natuurgeweld of onrust op één bestemming. Nu treft het de hele wereld en letterlijk alle reizigers. Daar hebben we geen draaiboek voor klaarliggen.”