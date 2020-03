Te weinig vrouwen en vooral PvdA’ers? Vijftien seizoenen DWDD in data

Over dit onderzoek

Het inhoudelijk onderzoek naar vijftien jaar DWDD is uitgevoerd door studenten media en journalistiek van de EUR onder leiding van Nel Ruigrok (LJS Nieuwsmonitor). Zij hebben 2.415 uitzendingen geanalyseerd. Niet meegenomen zijn compilaties, spin-offs als DWDD University of andere speciale uitzendingen. die afwijken van het standaardformat. De gegevens komen van het Instituut voor Beeld & Geluid, Stichting Kijkonderzoek en DWDD. Omschrijvingen van integrale uitzendingen en items zijn gedownload. Daaruit zijn de gegevens gehaald over gasten, tafelheren/-dames en onderwerpen. De info van Beeld & Geluid is niet compleet en niet op consistente wijze weergegeven. Zo is een foutmarge in de data ontstaan van circa 5 procent. De meewerkende studenten: Tom Claessens, Robin Sterrenburg, Anne Bothmer, Mandy van der Linden, Jelmer Bastiaans, Stan Verstegen, Fadoua Elabbadi.

Matthijs van Nieuwkerk zal zich een vrolijker afscheid van De Wereld Draait Door hebben voorgesteld. Vanwege de coronacrisis wordt de talkshow – die vrijdag 27 maart de laatste aflevering heeft – sinds vorige week opgenomen zonder publiek. Het is onwaarschijnlijk dat de afscheidsuitzending een drukbezocht tv-feest zal worden. „Leuk is anders”, aldus Van Nieuwkerk vorige week in zijn programma. „We hadden leuke plannen en die verdwijnen nu misschien wel in de prullenbak.”

Zonder publiek dus, maar mét veel kijkers. Heel veel. Vorige week maandag, direct na de toespraak van premier Mark Rutte op NPO1, trok DWDD 3,9 miljoen kijkers. En vrijdag, na de speech van koning Willem-Alexander keken nog eens 3,4 miljoen mensen.

In tijden van crises is DWDD sowieso populairder dan ooit. Dat blijkt uit data-onderzoek van studenten media en journalistiek van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) samen met NRC. Miljoenen wisten DWDD te vinden na de aanslagen in Brussel (2016), de schietpartij in de Utrechtse tram (2017), de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo (2015).

In vijftien seizoenen kreeg DWDD veel lof maar ook kritiek: te weinig vrouwen, steeds dezelfde gasten, een eenzijdige politieke kleur. Klopt dat? De analyse van onder meer kijkcijfers, onderwerpen en gasten bevestigt sommige vooroordelen: DWDD was inderdaad het ‘clubhuis’ van de PvdA. Maar het onderzoek weerlegt ook aannames: DWDD bracht weliswaar wetenschap en ‘hoge’ cultuur naar prime-time, maar dat was slecht voor de kijkcijfers.

Feit is dat DWDD een van de monumenten is geworden van de Nederlandse televisie. Het was met afstand het invoedrijkste programma van deze eeuw. Nadat Van Nieuwkerk op 12 februari zijn afscheid én het einde van zijn talkshow had bekendgemaakt reageerde een abonnee op NRC.nl: „DWDD was uniek, fris en onderhoudend. Ik schaf nu maar een hond aan om het begin van de avond te overleven.”

Met de EUR-studenten onder leiding van Nel Ruigrok (LJS Nieuwsmonitor) analyseerde NRC de 2.145 uitzendingen van de afgelopen vijftien jaar. Drie decennia DWDD in infographics.

Onderwerpen Brood en spelen

Van rock tot barok. Muziek was het meest voorkomende onderwerp in De Wereld Draait Door. De talkshow kreeg altijd complimenten voor het op de kaart zetten van ‘moeilijke’ tv-thema’s als wetenschap, economie en technologie. Die hadden wel een negatief effect op de kijkcijfers, blijkt nu. In de analyse werd berekend het gemiddelde aantal kijkers dat een aflevering met een bepaald onderwerp meer of minder behaalde dan een gemiddelde aflevering. De cijfers zijn een gewogen gemiddelde van de impact die deze onderwerpen hadden in ieder seizoen. Conclusie: uiteindelijk wilden de kijkers toch ‘brood en spelen’. Na muziek ook politiek, sport en televisie.

Man/vrouw Verhouding iets beter



Al jaren probeert de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) meer vrouwen in beeld te krijgen. Wat de gasten betreft is DWDD daar slechts ten dele in geslaagd. Dit seizoen was 28 procent van de gasten een vrouw. Dat was in seizoen 2015/20 slechts 19 procent. DWDD scoort slechter dan bijvoorbeeld M van Margriet van der Linden (vorig seizoen: 41 procent) en het inmiddels gestopte Pauw (33 procent), meldde de ombudsman voor de publieke omroepen in 2019. Het percentage DWDD-tafeldames is wel hoger dan het percentage vrouwelijke gasten.

Variëteit aan tafel Minder stamgasten

Nodigde DWDD de laatste jaren steeds vaker dezelfde mensen uit? Het werd vaak gezegd, maar dat viel de laatste twee seizoenen wel mee. Gekeken werd welke gasten – niet tafelmensen en ‘columnisten’ als Nico Dijkshoorn – het vaakst aanschoven. Op één staat Jan Mulder. Vervolgens werd per seizoen bekeken in welk percentage van de uitzendingen een of meerdere gasten uit die top-10 te gast was. Conclusie: de kri tiek van te veel ‘stamgasten’ ging op voor eerdere seizoenen maar de afgelopen twee seizoenen werd het minder..

Politiek Veel PvdA’ers te gast



Rutger Castricum (GeenStijl, Powned) noemde DWDD ooit het „clubhuis van de PvdA”. En dat klopt. Weliswaar is voormalig D66-leider Alexander Pechtold de vaakst uitgenodigde politicus (negentien keer), maar PvdA’ers waren favoriet van de DWDD-reactie. Maar liefst 159 keer waren de sociaaldemocraten te gast in de BNNVARA-talkshow.

Kijkcijfers

Twaalf van de vijftien seizoenen was DWDD goed voor gemiddeld 1 miljoen kijkers of meer. De groei vlakte de afgelopen jaren wel af. De beste seizoenen waren 2014/2015 en 2015/2016. Vorige week, toen de overheid vergaande maatregelen aankondigde tegen de coronapandemie, haalde DWDD wel de hoogste cijfers ooit. Bron kijkcijfers: Stichting Kijkonderzoek (SKO)