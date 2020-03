Shell snijdt voor zeker 8 miljard in uitgaven

Shell gaat de komende twaalf maanden voor 3 tot 4 miljard dollar (2,8 tot 3,7 miljard euro) in de kosten van de bedrijfsvoering snijden. Verder investeert het olie- en gasconcern dit jaar 5 miljard dollar minder dan eerst de bedoeling was.

Op deze manier wil Shell „zijn financiële kracht en veerkracht” behouden, zo staat in een maandag gepubliceerde verklaring. Net als andere energiebedrijven heeft Shell te lijden onder de bijzonder lage olieprijs van dit moment. Een vat Brent kost momenteel rond de 27 dollar, aan het begin van het jaar was dat nog zo’n 66 dollar. Die daling komt door een combinatie van wereldwijde vraaguitval door de coronacrisis en een prijzenoorlog op de oliemarkt.

Deze spanningen gaan niet aan het aandeel Shell voorbij. In drie maanden is de koers meer dan gehalveerd. Maandag stond het aandeel eerst op verlies, maar stond het vanaf het middaguur op winst ten opzichte van vrijdag.

Naast de bezuinigingen maakte Shell ook bekend voorlopig geen eigen aandelen terug te kopen. Het concern maakte in de zomer van 2018 bekend voor 25 miljard dollar aan eigen aandelen terug te kopen. Sindsdien is voor 15 miljard dollar gekocht en in de eerste drie maanden van dit jaar volgden aankopen voor nog eens 1 miljard. Voor het tweede kwartaal is dit opkoopprogramma stilgelegd.

Lees ook: Veel aanbod, minder vraag. Olie-economie is op onbekend terrein beland

Met de tussentijdse bekendmaking wil Shell laten zien dat het financieel sterk genoeg is om de huidige spanningen op de oliemarkt te kunnen weerstaan. Het bedrijf meldt onder meer dat het 20 miljard dollar in kas heeft.

Minder vraag, meer aanbod

De combinatie van een snel dalende vraag naar olie en een snel toenemend aanbod noemt bestuursvoorzitter Ben van Beurden in zijn verklaring van maandag uniek, „maar Shell heeft marktonrust in het verleden al vele malen doorstaan”.

De maatregelen die nu zijn aangekondigd hebben vooral gevolgen voor het investeringsprogramma. Dat zou dit jaar 25 miljard dollar behelzen, maar wordt teruggebracht tot 20 miljard. Die investeringen hebben onder meer betrekking op onderzoek naar nieuwe olievelden. De operationele kosten lopen met 3 tot 4 miljard terug en dat komt overeen met zo’n 10 procent van de totale jaarlijkse kosten.

Voor veel beleggers is de hamvraag of Shell zijn dividendbeleid handhaaft. Net als andere oliemaatschappijen kwam het concern in 2019 met een relatief hoge winstuitkering, maar dat betekende wel een uitgave van 15 miljard dollar. Ondanks een minder kwartaal bleef ook het dividend over het vierde kwartaal in 2019 ongewijzigd. Op 30 april maakt het bedrijf zijn resultaten over het eerste kwartaal bekend. Dan wordt ook duidelijk hoe hoog het dividend over de eerste drie maanden uitvalt.