Schotse oud-premier vrijgesproken van seksueel grensoverschrijdend gedrag

De Schotse oud-premier Alex Salmond is door de jury van een rechtbank in Edinburgh vrijgesproken van meerdere beschuldigingen van aanranding en poging tot verkrachting. Daarmee komt na twee weken het proces tegen een van de bekendste Schotse politici van de afgelopen decennia ten einde.

In totaal negen vrouwen hadden Salmond ervan beschuldigd seksueel over de schreef te zijn gegaan in de tijd dat hij premier van Schotland (2007 tot 2014) en leider van de Schotse nationalisten was. Hij zou de vrouwen hebben aangerand op onder andere Bute House, zijn ambtswoning. De vrouwen zijn medewerkers van zijn partij SNP of van de overheid.

Salmond hield tijdens het proces vol onschuldig te zijn. „Dit zijn bewuste verzinsels met een politiek doel”, zei hij tijdens de zaak, zonder uit te leggen welk doel dat was. Ook noemde hij de aantijgingen overdreven. Na te zijn vrijgesproken stelde Salmond op de stoep voor de rechtbank tegen de Britse pers dat hij hoopt dat het „bewijs” dat de aanklacht politiek van aard was, ooit aan „het daglicht” zal komen.

Prominenten Schotse nationalisten, die zich tijdens het proces op de vlakte hielden, spraken hun steun uit voor Salmond, de man die hun partij naar verkiezingsoverwinningen leidde en in 2014 een onafhankelijkheidsreferendum regelde. „Diegenen die hem kennen, herkenden niet de man zoals die werd beschreven door de aanklagers”, zei Joanna Cherry, Lagerhuislid namens de SNP en zelf advocaat. Zij pleit ervoor dat Salmond wordt gerehabiliteerd door de partij.

In augustus 2018 stapte de oud-leider uit de partij, om zo de handen vrij te hebben om zijn verdediging voor te bereiden.