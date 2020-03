Politie en leger houden de mensen van de straat

Wie er tóch de straat op gaan als een land ‘op slot’ zit? Hulpdiensten, de politie en het leger – die laatste twee worden extra ingezet in om zeker te stellen dat burgers ook echt in thuisquarantaine blijven. In diverse Europese landen was de afgelopen dagen veel blauw of groen op straat te zien. De fotoredactie van NRC verzamelde beelden van de carabinieri, gendarmes en militairen die grenzen bewaakten, de straten leeghielden of logistiek bijdroegen aan coronahulpvoorzieningen.