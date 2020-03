Ook nu willen kinderen op de opvang gewoon een knuffel van de juf

In weinig beroepen is het zo lastig anderhalve meter afstand te bewaren als voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Dat geldt vooral voor de omgang met jonge kinderen, vertelt Patricia van Kampen (38) uit Purmerend. „Je wilt dat de kinderen zich veilig voelen. Ik probeer niet achteruit te deinzen als ze me een knuffel geven. Ik ben zelf ook echt een knuffeljuf.”

Hoe de senior pedagogisch medewerker het dan aanpakt? „Ik probeer er maar een grapje van te maken, zo van: ‘Oh, oeps, dat mocht eigenlijk niet!’ En ze wassen natuurlijk heel vaak hun handen.”

Van Kampen merkt dat ouders en leraren de kinderen al goed hadden geïnformeerd over het coronavirus. „Ze wijzen ons erop dat we geen spelletjes doen waarbij handen worden vastgehouden. ‘Dan krijg je het macaronavirus!’, zei een kleintje.”

Het hangt af van de leeftijd van de kinderen hoeveel aandacht Van Kampen en haar collega’s aan het onderwerp besteden. Jongere kinderen zijn er niet zo mee bezig, de ouderen willen soms echt even hun verhaal kwijt. De gemene deler: het blijven kinderen. „Hebben we ze tijdens het eten allemaal ver uit elkaar laten zitten, gaan ze meteen daarna weer allemaal tegen elkaar aan staan.”

Stichting Kinderopvang Purmerend, de werkgever van Van Kampen, vangt normaal gesproken 2.340 kinderen per week op, in de leeftijd van nul tot twaalf. Er zijn kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en er is buitenschoolse opvang op 38 locaties, verspreid over de gemeenten Purmerend, Landsmeer en Edam-Volendam, en werken 325 mensen.

Vakantierooster

Sinds 16 maart, de dag waarop de algehele scholensluiting inging, bedient Kinderopvang Purmerend tweehonderd kinderen op tien locaties volgens een vakantierooster. Dit houdt in dat alle opvang – ook de buitenschoolse – de hele dag open is: van ’s ochtends 7 tot ’s avonds half 7. Ouders die een zogeheten cruciaal beroep hebben, bijvoorbeeld in de zorg of het openbaar vervoer, kunnen hiervan gebruikmaken – óók als hun kinderen normaliter door een andere aanbieder worden opgevangen of helemaal geen opvang bezoeken. Zonder extra kosten voor de ouders.

„Natuurlijk zijn we benieuwd hoe dat gecompenseerd zal worden”, zegt Corine Laurant, directeur van Kinderopvang Purmerend. Maar dat is wat haar betreft van later zorg. Of de pedagogisch medewerkers het beroep van de ouder(s) controleren bij aanmelding van een kind? „Nee, dat was de eerste paar dagen niet onze prioriteit. We moesten er gewoon zijn. En dan vang je kinderen op in goed vertrouwen.”

Inmiddels is meer tijd geweest om een onlineregistratie op te zetten en afspraken te maken. Ook wordt onderzocht of ze op de opvanglocaties onderwijs kunnen aanbieden aan deze kinderen, aldus de 55-jarige Laurant.

Doorbetalen

Ouders die nu geen gebruik mogen maken van kinderopvang, moeten wel doorbetalen. Als het kabinet zou besluiten dat dit niet meer hoeft, is dat voor Kinderopvang Purmerend geen reden tot paniek: de organisatie kan volgens Laurant in het ernstigste scenario zes tot zeven maanden zonder inkomsten. „We zijn een financieel gezond bedrijf.”

Maar als de coronacrisis de economie langdurig verzwakt, zal dat ook de kinderopvang raken, verwacht Laurant. Ouders die hun baan verliezen, krijgen immers geen kinderopvangtoeslag meer – waardoor de opvang inkomsten misloopt.

Pedagogisch medewerker Van Kampen houdt niet bij hoeveel uren ze nu werkt. „Ik loop constant rond om te kijken of de kinderen het naar hun zin hebben en of de collega’s het aankunnen.”

Bijkomend voordeel van deze bijzondere situatie is dat veel collega’s horen hoe gewaardeerd hun werk wordt, zegt ze. „Ouders zijn ons zo dankbaar. Wij doen ‘gewoon’ ons werk, maar dat is dus blijkbaar wel heel belangrijk.”

Ze verwacht niet dat de crisis snel voorbij is en dat scholen na 6 april weer gewoon opengaan. Van Kampen maakt zich daar, net als haar werkgever, voorlopig niet druk om. „We doen wat van ons gevraagd wordt, en na deze eerste drie weken doen we dat ook weer.”

Ouders niet welkom

Ismail El Khalki is operationeel manager van opvanglocatie De Zuidpool in de wijk Purmer-Zuid. De 33-jarige Amersfoorter werkt deze dag vanuit huis, omdat zijn jongste zoontje griepklachten heeft, maar wil op andere dagen ook zijn „gezicht laten zien”, vertelt hij aan de telefoon. „Ik vraag mijn pedagogisch medewerkers ook om op de werkvloer te staan.”

De maatregelen om medewerkers en kinderen voor besmetting met het coronavirus te behoeden, worden nog steeds strenger. Zo zijn ouders niet meer welkom in het gebouw. In vrolijke letters staat op de deur: „Papa en mama, wij nemen hier afscheid. Daarna ga ik met de juf of meester mee.”

El Khalki: „Als de kinderen binnen zijn, hangen ze eerst hun jas op en daarna wassen ze meteen hun handen. Daar zien we op toe. Ook maken we meerdere keren per dag de deurklinken schoon. Wie maar enigszins klachten heeft, of het nu een kind of een medewerker betreft, vragen we thuis te blijven.”

De Zuidpool is de grootste locatie van Kinderopvang Purmerend, met een eigen afgesloten buitenspeelplaats en veel verschillende ruimtes. Er is plek voor honderd kinderen, maar nu komen er slechts twaalf. Ideale voorwaarden om kinderen en medewerkers een beetje te spreiden, dus.

Maar die anderhalve meter afstand blijft volgens operationeel manager El Khalki een uitdaging. „Wat doe je eraan als kindjes steeds bij ‘de juf’ komen staan? Ze willen hun genegenheid tonen. Dat hou je niet tegen.”