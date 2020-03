Nu betaalt Italië de prijs

Op een gegeven moment moeten we toch een effect gaan zien van de lockdown van het land, die nu al twaalf dagen duurt, maar vooralsnog breekt Italië record na triest record. Zaterdag werden er 4.821 nieuwe besmettingen geteld en 793 verse doden. Volgens virologen betalen we nu de prijs van het weekend van veertien dagen geleden, toen iedereen ging skiën, wandelen en drinken op de terrassen. In sommige zuidelijke regio’s is het aantal besmettingen met veertig procent toegenomen. Dat is het gevolg van de massale exodus uit Milaan van dertien dagen geleden, toen alles dichtging en men hoestend en koortsachtig vluchtte naar de warmte van de familie in Calabria, Campania, Puglia of op Sicilië.

Gisteren heeft de premier de maatregelen aangescherpt. Hij houdt zijn toespraken zaterdag om middernacht om te voorkomen dat mensen gaan hamsteren. Alle fabrieken en bedrijven sluiten nu ook, tenzij ze van strategisch belang zijn. Zelfs de online economie komt knarsend tot stilstand. Amazon heeft bekendgemaakt dat er tot nader order niet meer wordt bezorgd in Italië.

Een vriendin van Stella belt en vertelt over haar vader, die al van haar moeder was gescheiden toen zij nog jong was. Hij heeft Parkinson en was een aantal weken geleden afgereisd naar een gespecialiseerde kliniek in Noord-Italië om een veelbelovende, experimentele kuur te volgen. Toen kwam het virus. Hij is besmet geraakt en ligt nu daar aan de beademing. Hij mag geen bezoek ontvangen. Vanwege de beademing kan hij niet praten aan de telefoon en door zijn Parkinson kan hij geen tekstberichtjes schrijven. Gisteren was de dag waarop zijn derde huwelijk gepland stond.

Stella en ik zitten voor het open raam. De zon schijnt. Het is stil buiten. We horen de buurvrouw, die haar raam ook open heeft. Ze zingt ‘Lang zal ze leven’ voor haar dochtertje.

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer woont in Genua. Op deze plek schrijft hij over de impact die het coronavirus heeft op het leven daar.

