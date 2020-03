NS krijgt in VK steun van Britse overheid

NS is blij met de noodmaatregel van de Britse regering om spoorvervoerders overeind te houden tijdens de coronacrisis. Via dochterbedrijf Abellio is NS een van de grote partijen op het Britse spoor. Bert Groenewegen, financieel directeur van NS: „De situatie in het Verenigd Koninkrijk is nijpend, het systeem dreigde te imploderen omdat er 80 à 90 procent minder treinreizigers zijn. We hadden gevraagd om deze steun van de overheid.”

Maandag maakte het Britse Department for Transport bekend dat de regering met onmiddellijke ingang, en voor een periode van zes maanden, de inkomsten en risico’s van de spoorvervoerders overneemt. De concessie-overeenkomsten worden opgeschort. De vervoersbedrijven blijven een minimale dienst uitvoeren om werknemers met vitale beroepen te vervoeren. Andere passagiers zijn niet welkom in de trein.

Van nationalisering is geen sprake, zegt Groenewegen. „Dit is een tijdelijke maatregel om het risico weg te halen bij private partijen. We blijven zelfstandig, de concessies blijven intact. De vraag is alleen wat er na deze periode gebeurt.” De noodmaatregel geldt niet voor de regio rond Liverpool en in Schotland, waar Abellio vervoerder is. Groenewegen verwacht daar later deze week ook een steunmaatregel.

Hoge prijzen

Het Britse spoor is vergaand geliberaliseerd, met twintig spoorbedrijven uit diverse landen. Het netwerk is versnipperd, de prijzen zijn hoog. Al voor de coronacrisis had een aantal vervoerders het moeilijk. Een rapport van voormalig British Airways-topman Keith Williams moet suggesties doen om het stelsel te verbeteren, maar publicatie laat lang op zich wachten. Mogelijk wil de Britse overheid na de crisis weer een grotere rol spelen op het spoor.

Abellio, een volledige dochter van NS, is sinds 2002 actief in het VK en sinds 2009 in Duitsland. Met de buitenlandse activiteiten wil NS zich voorbereiden op verdere liberalisering van het Europese spoor. In het VK heeft Abellio vijf spoorconcessies, deels in samenwerking met andere bedrijven, en een busconcessie in Londen. Dagelijks vervoert het bedrijf 840.000 reizigers, met ruim 17.000 werknemers.

In 2019 haalde NS 3,4 miljard euro van de 6,6 miljard omzet uit het buitenland. Het buitenlandse aandeel in de winst was echter gering: 4 miljoen euro op een totaal van 215 miljoen euro. In het VK en Duitsland zijn de omstandigheden moeilijk, schrijft NS in het jaarverslag.