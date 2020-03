‘Normaal ging ik ‘s ochtends vroeg zwemmen, dat kan nu toch niet’

In het Eindhovense Winkelcentrum Woensel krijgt de kou deze ochtend om half acht hulp van een harde, frisse wind die door de verlaten winkelstraten waait. Voor de ingang van de Albert Heijn XL trekt een oudere vrouw de touwtjes van haar capuchon aan. Daarna loopt ze haastig weg met haar volle boodschappentassen. „Ik heb een zieke man thuis, dus ik moet hem verzorgen”, zegt ze.

Vanaf maandag opent Albert Heijn elke werkdag tussen zeven en acht uur ’s ochtends haar deuren voor mensen ouder dan zeventig jaar. Ouderen – die een risicogroep voor corona vormen – kunnen dan op een veilige manier hun boodschappen doen. Dat wordt overigens niet gecontroleerd, de supermarktketen vertrouwt erop dat klanten zich eraan houden.

Media zijn alleen welkom tot aan de poortjes van de winkel, omdat het ‘ouderenuurtje’ anders – volgens een woordvoerder – „zijn doel voorbijschiet”. In Winkelcentrum Woensel lijkt het doel van het speciale uurtje vandaag bereikt, gezien de tevreden gezichten die de supermarkt uitlopen.

„Heerlijk!” zegt een mevrouw die buiten haar winkelwagentje terugzet. „Je had alle ruimte en iedereen kon daardoor ook voldoende afstand van elkaar houden.”

„Bent u wel 70-plus?” vraagt een man die richting de ingang loopt. Hij glimlacht. De mevrouw lacht terug en bedankt hem voor het compliment.

Stil binnen

Over de parkeerplaats voor de Albert Heijn komt Arco (60) aanlopen. Hij is beveiliger van het winkelcentrum en vindt het ouderenuurtje „top”. „Ik zag vanochtend een oude vrouw breedglimlachend de Albert Heijn uitlopen. ‘Ik heb een brood!’ riep ze.”

Hans (69), – „Shht, ik ben te jong, niet verklappen – is zijn boodschappen in zijn auto aan het laden. Hij draagt witte wegwerphandschoentjes. „Het viel me vooral op dat het buitengewoon stil was binnen”, zegt hij.

Ouderenbond ANBO liet maandag weten niets te zien in het ouderenuurtje, onder meer vanwege het „onmogelijke tijdstip”. Dat laatste vindt Hans onzin. „Ik heb heel mijn werkende leven vroeg moeten opstaan. Wat een flauwekul. En als ik terug mijn nest in wil, ben ik zo weer thuis.”

Ook Lennie (73) heeft geen moeite met het tijdstip. „Normaal ga ik meerdere keren per week ’s ochtends om zeven uur zwemmen. Dat kan nu toch niet.”

Nog niet alles is er

Het enige nadeel van het uurtje, vindt Hans, is dat nog niet alles is aangevuld, bijvoorbeeld de groenten en het vlees. Maar binnen is te zien dat een medewerker hard aan het werk is om verse groenten in de bakken te leggen.

De bloemenkiosk, die in de Albert Heijn is gevestigd, is ook al open. De bloemist helpt zijn tweede klant van vandaag. Hij denkt dat het ouderenuurtje nog op gang moet komen. „Volgens mij weten nog niet veel ouderen dat het bestaat.”

De klant probeert af te rekenen, maar het pinapparaat hapert.

„Ja, ook voor hem is het maandagmorgen”, grapt de bloemist.