Kabinet verstevigt en verlengt coronamaatregelen

Het kabinet heeft maandag de maatregelen tegen het coronavirus aangescherpt. Alle bijeenkomsten, ook van minder dan honderd mensen, worden tot 1 juni verboden. Eerst was dat 6 april.

Burgemeesters krijgen de mogelijkheid groepsverboden in te stellen voor stranden, parken of hele wijken. Bij groepen van meer dan drie mensen die op deze plekken geen anderhalve meter afstand houden, mag de politie ingrijpen. Wie zich niet aan de regels houdt, kan tot 400 euro boete krijgen. In het uiterste geval mogen burgemeesters via een noodverordening ook overgaan tot sluiting van bepaalde locaties, zoals een vakantieparken, standen of campings.

Dat hebben premier Mark Rutte (VVD) en de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA), De Jonge (Volksgezondheid, CDA) en Van Rijn (Medische Zorg, PvdA) bekendgemaakt op een persconferentie in Den Haag. Als de nieuwe maatregelen geen effect hebben, is een volledige lockdown volgens Rutte de volgende stap. „Ik hoop dat dat niet nodig is”, zei de premier.

Rutte en Grapperhaus spraken bij de persconferentie schande van de taferelen van afgelopen weekend. Tegen het overheidsadvies in verzamelden zich toen toch grote groepen mensen in parken, bossen, stranden en bij bouwmarkten en tuincentra. Grapperhaus had het over „een slordige, laconieke en daarmee asociale manier van omgaan met maatregelen”.

‘Zo min mogelijk de deur uit’

De ministers riepen Nederlanders op tot nog meer voorzichtigheid. Mensen moeten „zo min mogelijk” de deur uitgaan, zei Grapperhaus, alleen voor hun werk of om boodschappen te doen. Als in een gezin iemand koorts heeft, moeten volgens gezondheidsminister De Jonge alle gezinsleden thuisblijven. Alleen voor mensen in cruciale beroepen geldt een uitzondering. Ook adviseert de regering Nederlanders om maximaal drie mensen tegelijk op bezoek te ontvangen.

In het openbare leven moet de coronabestrijding ook worden geïntensiveerd, vindt het kabinet. Kapperszaken, schoonheidsspecialisten en nagelsalons moeten tot 6 april dicht. Fysiotherapeuten worden opgeroepen zoveel mogelijk met videoconsulten te werken. Ook casino’s worden gesloten. Winkeliers en ov-bedrijven moeten ervoor zorgen dat mensen voldoende afstand houden, bijvoorbeeld door middel van een deurbeleid. Bedrijven die niet meewerken, riskeren een boete.

Uitzonderingen zijn er ook. Op markten zal het groepsverbod bijvoorbeeld niet van toepassing zijn, want die zijn volgens Grapperhaus „essentieel voor de voedselketen”. Verder mogen jonge kinderen gewoon nog buitenspelen en mogen gezinnen van meer dan drie mensen nog samen de straat op - het groepsverbod geldt niet voor mensen „in hetzelfde huishouden”. Ook vallen begrafenissen en kerkelijke bruiloften niet onder de bepaling.