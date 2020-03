‘Je kunt niet verwachten dat scholieren even goed presteren als andere jaren’

Een paar keer al heeft Marc Pieterse uit het Brabantse Mill geprobeerd de school van een van zijn vier kinderen te overtuigen: laat de schoolexamens niet fysiek doorgaan. „We horen hier nu vijf, zes sirenes per dag”, zegt hij. „Het is onverantwoord zo veel leerlingen een paar uur samen in een lokaal te laten zitten. Het virus kan in de lucht blijven hangen. Leerlingen worden misschien niet ziek, maar ze nemen het virus wel mee. Leraren en kwetsbare familieleden komen in gevaar.”

Pieterse is niet de enige die er zo over denkt. In Noord-Brabant, maar ook daarbuiten, is veel onrust over de beslissing van minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) om de scholen te sluiten vanwege het coronavirus, maar de schoolexamens te laten doorgaan.

Docenten zijn bang dat ze ziek worden tijdens het surveilleren, ook al proberen scholen zich te houden aan de RIVM-richtlijn van anderhalve meter afstand houden. „Wij zitten hier in het meest getroffen gebied van Nederland”, zegt Pieterse. „We hebben van dichtbij meegemaakt wat dit virus doet: ook jonge mensen worden doodziek.”

Centrale eindexamens

Ook over de centrale eindexamens is onrust. Vakbond Leraren in Actie stelt voor dit jaar alle examenkandidaten te laten slagen. Een petitie die hetzelfde bepleit, is in vijf dagen bijna dertienduizend keer ondertekend. Scholieren ervaren stress en kunnen zich moeilijk concentreren door de onduidelijkheid.

Het helpt voor de gemoederen niet dat scholen verschillend met het voorschrift van Slob omgaan. Zo stuurde het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, de school van de dochters van Pieterse, direct een brief dat ze de schoolexamens niet in het gebouw afnemen omdat ze de RIVM-richtlijnen niet op een fatsoenlijke manier kunnen uitvoeren, zegt hij.

Het Udens College, de school van zijn zoon uit 6-vwo, neemt wél examens in het gebouw af – met maximaal tien leerlingen in een ruimte, op minstens anderhalve meter afstand van elkaar. „Ik begrijp de zorgen heel goed”, zegt Ad van Kemenade, directeur-bestuurder van het Udens College. „Wij staan voor een dilemma. Volgens de huidige stand van zaken moeten leerlingen nog steeds het eindexamen doen en een voorwaarde daarvoor is dat het schoolexamen is afgemaakt. En ik heb ook te maken met leerlingen die wél willen.”

Slob schreef in zijn brief ook dat leerlingen niet verplicht zijn naar school te komen. Als ze niet kunnen, of durven, zoekt de school een oplossing – bijvoorbeeld het examen in een volgend tijdvak maken. Pieterse vindt dat „afschuifbeleid”. „De scholen moeten het zelf maar uitzoeken. Zo ga je niet om met mensenlevens.”

Bij het Drachtster Lyceum (1.350 leerlingen) waren ze er snel uit: alle schoolexamens online. „We hebben dat met alle scholen van ons bestuur besloten”, zegt rector Audrie Nieborg. „We willen onze leerlingen en docenten niet blootstellen aan wat voor virus dan ook.” Er ís al veel onrust en stress bij eindexamenkandidaten, zegt ze. „Daarom wilden we een heldere lijn stellen die we niet weer hoeven te veranderen als er een lockdown komt.”

In een week tijd moesten de leraren de papieren examens omvormen tot openboekexamens, om de kans op fraude te verkleinen. Nieborg: „We hebben alle reproductievragen eruit gehaald en toetsen puur op inzicht en toepassing. Van de meeste examens hebben we meerdere versies. Onze examensecretaris zet een examen in Google classroom en dan hebben leerlingen vervolgens anderhalf tot twee uur de tijd om het te maken.” Dat is te weinig om dingen op te zoeken of te overleggen, denkt Nieborg.

Coronadiploma

De grote vraag die nog in de lucht hangt: gaan de centrale eindexamens door? Daar wordt op dit moment druk over vergaderd door de ministers en belangenorganisaties. Het schrappen van het eindexamen zou een drastische maatregel zijn: de laatste keer dat dat gebeurde was in 1945. Slob heeft gezegd uiterlijk 6 april uitsluitsel te geven.

Veel scholieren maken zich zorgen over de examens, ziet Pieter Lossie, 6-vwo-leerling en voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS).

Hij is bedolven onder honderden mails en telefoontjes. „Scholieren hebben veel stress over corona, waardoor ze zich niet goed kunnen concentreren. En ze zijn onzeker. We krijgen berichten van scholieren van wie de ouders ziek zijn, of astma hebben: kunnen zij wel naar school om hun schoolexamens te maken? Houdt de school zich wel aan de richtlijnen van het RIVM?”

Het LAKS pleit voor compensatie als het eindexamen in mei gewoon doorgaat. Lossie: „Het onderwijs dat nu wordt gegeven is minder hoogwaardig, hoe goed scholen ook proberen het te vervangen. Je kunt dan niet van scholieren verwachten dat ze even goed presteren als andere jaren.”

Hartger Wassink, organisatieadviseur voor het onderwijs, is de man achter de petitie die oproept de eindexamens dit jaar niet door te laten gaan. Zijn argument: de onduidelijkheid is te groot. Bovendien kost het omvormen van onderwijs door de coronacrisis tijd. Tijd die afgaat van het lesgeven. „Door nú te zeggen dat de examens niet doorgaan, creëer je onmiddellijk duidelijkheid én ruimte.”

Eindexamen niet nodig

Is het reëel om het examen zomaar te skippen? Wassink vindt van wel. „We hebben het eindexamen niet nodig om leerlingen door te laten stromen naar een vervolgopleiding. Het gaat niet om die laatste cijfers. Het gaat ook om vertrouwen in leerlingen. In maart hebben de meeste eindexamenleerlingen het overgrote deel van de lesstof al gehad. De slagingspercentages schommelen voor alle schooltypes al jaren rond de 90 procent. Je kunt ongeveer 80 procent van de leerlingen dus ongezien laten doorstromen. Van de 20 procent die overblijft, kan de helft met wat reparatiewerk ook door. De andere helft laat je het jaar overdoen.”

Scholen kunnen zelf prima inschatten wie er ongezien zijn geslaagd en wie niet, zegt Wassink. „Haal gewoon de lerarenvergadering naar voren die je normaliter na de eindexamens hebt.” Een andere optie – nog makkelijker: laat iedereen slagen. „Dan valt misschien 5 procent in het eerste jaar van de vervolgopleiding alsnog uit, maar dat lijkt me geen onoverkomelijk probleem.”

Pieter Lossie ziet wel wat in het voorstel van Wassink, maar wijst ook op een gevaar: „We moeten voorkomen dat mijn generatie de boeken ingaat als de mensen met het coronadiploma.”

Geschrapte eindexamens Hoe ging dat in 1945? In schooljaar 1944/’45, het einde van de Tweede Wereldoorlog, konden veel leerlingen nauwelijks onderwijs volgen. Daarom werd besloten dat in 1945 de eindexamens voor geen enkele onderwijsvorm werden afgenomen. Leerlingen kregen een getuigschrift, ondertekend door de directeur en de inspecteur – tenzij de school besloot dat een leerling daarvoor niet in aanmerking kwam op grond van zijn op haar „gedragingen tijdens de bezetting”. Dit ‘uitdelen’ van de einddiploma’s zorgde wel voor praktische problemen. Bij de Technische Hogeschool Delft bijvoorbeeld kwamen veel meer aanmeldingen binnen dan de instelling aankon. Dat zorgde voor een dilemma: zouden ze studenten met een ‘45-diploma weren? Dat toch maar niet. Door anders organiseren (meerdere groepen, een aangepast rooster) kregen dat jaar twee keer zoveel eerstejaars als gebruikelijk een plek. Informatie via het Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht Bron: Het onderwijs in Nederland. Verslag over de jaren 1944, 1945, 1946 (Den Haag 1949).