Gemeenten zien run op zzp-steun

Van de ruim 80.000 zzp’ers in Amsterdam, deden er tot nu toe 8.600 een steunaanvraag bij de gemeente. In Den Haag (40.000 zzp’ers) en Rotterdam (30.000 zzp’ers) waren dat er elk zo’n 3.000. In Utrecht (30.000 zzp’ers) waren het er vorige week alleen al 600, terwijl die gemeente in een normale week een stuk of tien aanvragen behandelt. Naar verwachting lopen de aantallen nog flink op.

Voor de gemeenten betekent het dat alle zeilen moeten worden bijgezet. Want al sinds het kabinet de noodmaatregelen tegen het coronavirus aankondigde, komen er bijstandsaanvragen binnen. Dát was het moment dat zzp’ers massaal hun opdrachten verloren – evenementen werden afgelast, werkvloeren werden naar huis gestuurd. Sinds vorige week kwam daar de steuntoezegging van minister Wouter Koolmees (SZW, D66) nog eens bij. De bestaande bijzondere bijstandsregeling voor zelfstandigen (bbz), waar een hoop zzp’ers zich op dat moment al voor hadden aangemeld, is sindsdien verruimd.

Koolmees verzocht het die dinsdag nog netjes: ren niet allemaal tegelijk naar het gemeenteloket. Maar vanaf dit weekend gebeurde dat toch. En dus worden alle medewerkers van de gemeentelijke sociale diensten die nu even iets minder te doen hebben, ingezet om de toestroom van online bijstandsaanvragen te behandelen.

De gemeente Rotterdam zet ook mensen van andere afdelingen in, en bij de gemeente Dordrecht is er zelfs contact gelegd met accountantskantoren. Die boden zélf aan om bij te springen.

‘Dit gaat niet goed’

„De maandag vóórdat de steunmaatregelen van het kabinet kwamen, zeiden we hier al: ‘Oh jongens, dit gaat niet goed”, zegt Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken (GroenLinks) van Amsterdam. Op dat moment kwamen er zo’n 2.300 bijstandsaanvragen binnen, ondertussen werkte het kantoor al grotendeels vanuit huis. „Meteen was duidelijk: we moeten dit vanaf nu soepeler gaan beoordelen, met meer mensen.”

Een dag later werd de nieuwe bijstandsregeling aangekondigd. Ruimere criteria moeten ervoor zorgen dat méér zzp’ers sneller aanspraak maken op steun. Maar die noodwet moet ook nog worden goedgekeurd door de Raad van State. En dat duurt voor zzp’ers in acute nood te lang.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) sprak voor het weekend daarom af: aanvragen die nú binnenkomen, worden al getoetst volgens de nieuwe criteria. De inkomenstoets van een partner vervalt, zzp’ers hoeven niet meer aan te tonen dat hun onderneming levensvatbaar is en er wordt niet meer gevraagd naar hun vermogen, zoals het bezitten van een koophuis. Bovendien krijgen zzp’ers in sommige gemeenten al vanaf deze week uitbetaald, middels een voorschot van 250 miljoen van het Rijk.

Deze week komt een officiële conceptregeling van de noodwet naar buiten. Naar verwachting zullen de meeste grote steden dan een nieuw aanvraagformulier online zetten en beginnen met uitbetalen. De Drechtsteden, waar de gemeente Dordrecht onder valt, en de gemeente Utrecht zetten deze maandag al een nieuw formulier online, en passen dat waar nodig nog aan.

Basisgegevens

„We zijn nu vooral bezig met de techniek en administratie”, zegt Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen (GroenLinks) van de gemeente Utrecht. „De zzp’ers die al een bijstandsaanvraag indienden volgens de oude regeling, hebben een langere vragenlijst ingevuld dan nu nog nodig is. Daar vissen we dus de basisgegevens uit, om snel te kunnen uitbetalen. En we hebben een nieuw, korter formulier gemaakt.”

Een KvK-nummer, de startdatum en rechtsvorm van het eenmansbedrijf én of de zzp’er per 1 maart nog inkomsten had, zijn in de nieuwe regeling voldoende. Op die manier kunnen gemeenten de aanvragen sneller behandelen en uitbetalen. En já, daar kun je misbruik van maken, zegt Peter Heijkoop (CDA), wethouder van de gemeente Dordrecht en namens de VNG gesprekspartner voor het zzp-noodplan. De administratieve afhandeling en een steekproefsgewijze controle op wie werkelijk recht had op steun, komen pas achteraf.

Heijkoop: „We doen daarom een moreel beroep op zzp’ers: hebben zij dit geld écht nodig om van rond te kunnen komen, of voelen ze zelf ook wel aan dat dit niet voor hen is bedoeld?”

Waren iets strengere controlemechanismes niet beter geweest? Dat niet, zegt Heijkoop. Hij noemt dit een „lichte toets”, die past bij deze crisis. „Het is een vangnet. Als de hectiek voorbij is gaan we controleren of alles netjes is verlopen, en dan kunnen we bij misbruik ook geld terug gaan vragen.” Voortman: „Op deze manier kunnen we zzp’ers nú snel helpen. En dat weegt voor ons op tegen het kleine aantal fraudeurs dat ertussen zal zitten.”

Maximaal minimumloon

Zelfstandigen krijgen volgens de nieuwe regeling maandelijks een bedrag van maximaal 1.500 euro netto, het minimumloon. Dat bedrag kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart worden uitgekeerd. De wethouders van de gemeente Amsterdam, Den Haag en Dordrecht geven alle drie aan dat ze de komende tijd in de gaten gaan houden of dat genoeg is. Groot Wassink: „In Amsterdam kost een gemiddeld huurhuis alleen al 1.500 euro per maand, dat kan dus een uitdaging worden.”

Heijkoop van de gemeente Dordrecht benadrukt bovendien dat niemand weet hoe lang deze crisis duurt, en dat zeker niet gezegd is dat de economie daarna meteen weer opbloeit. „Sectoren kunnen een permanente dreun gehad hebben, en vaak zijn de zzp’ers de eersten die dat voelen. Deze regeling is daarom niet in beton gegoten.”

Bijstand zzp’ers Wie komen er in aanmerking? Wie minimaal achttien jaar is, als zelfstandig ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en door de coronacrisis onvoldoende inkomsten heeft om nog in het levensonderhoud te voorzien, komt in aanmerking voor de tijdelijke bijstandsregeling voor zzp’ers. Die regeling kan met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 maart. Voorwaarde is wel dat de eenmanszaak vóór 1 januari 2020 is opgericht en dat de zzp’er minimaal 1.225 uren per jaar werkt. De hoogte van de ondersteuning is afhankelijk van het inkomen en het huishouden en maximaal 1.500 euro netto per maand.

