Fed kondigt aan te gaan opkopen zonder limiet

Na al het montetaire geweld van de laatste weken kan er altijd nog een schepje bovenop. Dat blijkt uit de nieuwste ronde crisismaatregelen die de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, maandag onverwacht nam. De Fed kondigde, als eerste van de grote centrale banken, de ongelimiteerde opkoop van staatsleningen en gebundelde hypotheekobligaties aan om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Aan die opkopen zit voor het eerst geen bedrag vast, zo valt op te maken uit een verklaring van het Fed-bestuur na een spoedvergadering. Er staat simpelweg dat zal worden opgekocht „in de aantallen die nodig zijn” om de financiële markten „soepel” te laten functioneren en om het monetair beleid goed te laten „doorwerken” op de economie.

Vorige week had de Fed de opkopen, die zij na de kredietcrisis had afgebouwd, weer hervat, voor een bedrag van 500 miljard dollar aan staatsschuld en 200 miljard dollar aan hypotheekschuld. Bovendien verlaagde de Fed toen haar belangrijkste rentetarief met een vol procentpunt naar vlak boven de nul.

Maar die interventie, krachtig als zij was, kon het tumult op de financiële markten niet dempen. Vorige week was op Wall Street de slechtste week sinds het begin van de financiële crisis in 2008. De hoofdgraadmeter S&P 500 verloor 14 procent.

Niet onder de indruk

Het Fed-bestuur, geleid door Jerome Powell, voelde zich genoodzaakt om snel meer te leveren. Het bestuur stemde unaniem in met de maatregelen, die vlak voor beursopening bekend werden gemaakt. Overigens leken beleggers ook van het laatste Fed-pakket niet onder de indruk. De S&P 500 opende met procenten verlies. Ook de eerdere Fed-interventies hadden het negatieve sentiment alleen maar verder aangewakkerd.

Het tekent de ernst van de economische ontwrichting door het coronavirus, nu onder meer New York en Californië in lockdown zijn. De wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen schoten in de Verenigde Staten vorige week omhoog met 70.000 naar 281.000. Fed-bestuurder James Bullard schat de situatie zo somber in, dat hij een werkloosheidpercentage van 30 procent in het tweede kwartaal van dit jaar voor mogelijk houdt, zo zei hij zondag volgens financieel persbureau Bloomberg.

Om meer schuld te kunnen kopen kondigde de Fed maandag aan ook gebundelde hypotheken op commercieel vastgoed te zullen opkopen, naast hypotheken op huizen. Ook worden nieuwe programma’s opgetuigd van in totaal 300 miljard euro om de kredietverlening aan bedrijven op gang te houden, waaraan het Amerikaanse ministerie van Financiën ook bijdraagt. Formeel is de Fed onafhankelijk van de politiek, maar in crisistijd werken centrale bank en politiek nauw samen, zoals ook tijdens de kredietcrisis het geval was.

Daarnaast zal de Fed voor het eerst bedrijfsleningen kopen, in een programma dat losstaat van de staats- en hypotheekleningenopkoop. Dit programma is vooralsnog tijdelijk, voor de duur van de coronapandemie. Daarmee volgt de Fed het voorbeeld van de Europese Centrale Bank, die al langer bedrijfsleningen opkoopt. Grote centrale banken letten dezer dagen scherp op elkaar en nemen elkaars maatregelen over.

Lees ook: Lagarde zegt het nu eigenlijk ook: whatever it takes

De ECB kondigde vorige week, eveneens in een spoedvergadering, speciale ‘pandemie-noodopkopen’ aan van staats- en bedrijfsleningen, voor een voorlopig bedrag van 750 miljard euro. Zij toonde zich bereid om bestaande opkooplimieten in de toekomst los te laten, wat net als bij de Fed de indruk wekte van ongelimiteerde interventies. Toch zegt de Fed nu explicieter dat de opkoop van schuld ongelimiteerd is. Mogelijk schept dat een nieuw precedent voor de ECB, de Bank of England en andere centrale banken.