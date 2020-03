Dit is de storm die de ‘vrije’ markt ontwricht

Pandemie, beurspaniek, economische rampspoed. Er valt niks te lachen. Toch moest ik zo nu en dan gniffelen om de boosheid en verbazing over de ongehoorde interventies van het kabinet in het economisch leven. Als KLM dreigt om te vallen, is er wél geld. Nu speelt de zelfredzaamheid die burgers steeds is voorgehouden opeens géén rol meer.

Wie vreemd opkijkt van de ongehoorde interventies verwart verkiezingsretoriek met praktische politiek. Sociaal-democraten redden eerder de monarchie (Drees, Den Uyl, Kok) en nog wat banken (Bos). Een liberaal deelt nu overheidsgeld uit op het vrije marktplein. Da’s de ware crisispolitiek.

De ervaringen uit eerdere beurs- en bankencrises (verlaag de rente, zorg dat banken geen tekort aan geld hebben) komen samen met lik-op-stukbeleid voor de economie. De nationale bedrijvigheid dreigt deels zonder geld te komen omdat winkels sluiten, bedrijven personeel naar huis sturen, zzp’ ers zonder opdrachten zitten en de formidabele exportmachine tegen landsgrenzen aanloopt.

Wat is er logischer dan een tijdelijke rol voor de overheid: als pinautomaat en uitkeringsfabriek. Ook voor mensen die niet graag hun hand ophouden. Ook voor mensen die buiten de bestaande sociale regelingen vallen.

Zie het als een watersnoodramp in extremis die niet alleen Zeeland (1953) treft, maar de volksgezondheid van heel Nederland bedreigt én het economisch leven lam legt. De overheid wacht niet tot het water zich terugtrekt om mensen te redden en dijken te repareren, het gebeurt al terwijl de economische storm nog toeneemt in intensiteit.

Waar leidt dit toe? De politieke links-rechtstegenstelling is passé. Links geeft graag extra geld uit, rechts wil een kleinere overheid. Premier Mark Rutte (VVD) en minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) halen links nu links in. Rechts voert links beleid.

Twee. Dit is het einde van de flexibele arbeid zoals die de afgelopen twintig jaar kon groeien, bloeien en ontsporen. Flex en zzp als verdienmodel voor bedrijven, omdat arbeid zo goedkoper is, is straks voorbij. In 2008 redde de overheid de banken en moesten zij zich schikken in een meer maatschappelijke rol. In die rol helpen zij nu klanten om de storm te doorstaan. Dat zal op de arbeidsmarkt ook gebeuren. De lusten en de lasten van flex- en zzp-werk worden anders verdeeld, zodat de overheid niet vooral de lasten krijgt.

Drie. Dit is het begin van een nieuw tijdperk in de overheidsbegroting. Voor de eerste drie maanden zijn bijna 14 miljard euro extra uitgaven gereserveerd. En dan moet de redding van KLM nog komen. Maar is Nederland na drie maanden tiptop in orde? Nee. De extra zorguitgaven zijn nog niet gebudgetteerd. Wat er ook inhakt: minder btw, minder loonbelasting, minder winstbelasting.

Vierde gevolg van de crisis: de actieradius van de staat wordt weer breder. Alleen zie je die zichtbare overheidshand weinig. Nederland staat niet vol staatsbedrijven. Het ambtenarenapparaat is geen banenmachine. Maar in de strijd die Nederland nu voert voor de volksgezondheid, is de overheid wel de regisseur én noodfinancier. Zorgverzekeraars en ziekenhuizen, private partijen dus, doen het zichtbare werk.

Een vergelijkbare publiek-private verdeling zie je bij het vergrijzingsthema pensioen/AOW en bij het nieuwe thema klimaatpolitiek. De overheid zit aan de knoppen én beslist over de belastingen en premies die nodig zijn om de zorg-, AOW- en klimaatkosten te betalen. Maar aan het bed en bij de uitbetaling van pensioen zie je geen ambtenaar. Zo bezien is de verbazing over het noodpakket toch ook wel een beetje begrijpelijk.

