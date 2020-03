De Olympische Spelen: een reus die je niet zomaar opzij schuift

Het wachten is op de officiële bekendmaking, maar dat de Olympische Spelen van Tokio worden verplaatst is onontkoombaar. De internationale druk op het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is dermate groot, dat ook intern niet langer over uitstel wordt getwijfeld. De kwestie is alleen: welk moment is geschikt om voor het eerst in de historie opschorting van de Spelen wereldkundig te maken. Want de gevolgen zijn gigantisch en gecompliceerd, zowel praktisch, juridisch als financieel.

De vervolgvraag is: wat zijn de alternatieven? Er wordt gesproken over komende winter, maar het meest waarschijnlijke scenario is verplaatsing naar 2021. In dat geval moet overlegd worden met de zwembond vanwege zijn WK in Fukuoka en de atletiekbond die dat jaar de WK in Eugene heeft gepland. Derde alternatief is 2022, dat in de zomer ruimte biedt op de kalender door de verplaatsing van het WK voetbal in Qatar naar de winter.

Dat het IOC en de Japanse overheid lang vasthielden aan Olympische Spelen in 2020, terwijl het coronavirus de halve wereld stillegt, had naast wishful thinking een functionele reden: het IOC baseerde zich op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waaruit voortdurend bleek dat de agenda gehandhaafd kon worden. Een pragmatische lijn, die sterk werd gevolgd door IOC-voorzitter Thomas Bach. Hij is van de feiten en wars van speculaties.

Pas toen er sprake bleek van een pandemie, het olympisch kwalificatieproces abrupt werd onderbroken en overal ter wereld sporters achter hun voordeur de trainingen onmogelijk konden voorzetten, drong ook de ernst van de situatie tot Bach door. Maar de voorzitter zag onmiddellijk enorme obstakel opdoemen. Olympische Spelen is een reus die je niet zomaar opzij schuift.

Om te beginnen doorzag de jurist Bach contractuele complicaties vanwege het Host City Agreement, het contact dat het IOC als franchisehouder van de Olympische Spelen met het organiserende land sluit. Eenzijdige opzegging kan schadeclaims tot gevolg hebben.

Japan wil geen gezichtsverlies lijden

Het IOC zal om die reden alleen in overleg met Japan een data-wijziging van de Olympische Spelen willen doorvoeren. Dat vergt naast begrip – waarvan lange tijd geen sprake was – ook medewerking van Japan. Bijkomende moeilijkheid is de eergevoelige volksaard van de Japanner. Hoe een prestigeobject te verschuiven zonder gezichtsverlies te lijden?

Een contact met wederzijds goedvinden ontbinden is één, de praktische uitwerking daarvan accepteren twee. Het domino-effect is enorm. Neem het Olympisch Dorp, waarvan de appartementen na de Spelen in particuliere handen overgaan. Bij langdurige uitstel zijn die niet meer beschikbaar. Er zal nieuw onderdak gevonden moeten worden voor zo’n 11.000 sporters en hun begeleiders.

En wat te denken van de sportaccommodaties en perscentra. Die zijn in Tokio grotendeels permanent, maar zonder de garantie over de beschikbaarheid in een later stadium. Hoe zit het met latere contractuele verplichtingen op die accommodaties? Kan daar flexibel mee worden omgegaan? Zijn alle bij een verplaatsing van de Spelen weer beschikbaar?

Daarnaast moet er een sportieve puzzel worden opgelost. Alle 33 olympische sportbonden en 206 nationale olympische comités hebben hun eigen agenda, hun eigen toernooien en de daaraan gekoppelde contractuele verplichtingen. Kunnen die opgeschort worden? En hoe zit het met de kwalificaties? Behouden reeds geplaatste sporters hun toegang tot de Olympische Spelen?

Bezoekers bij de aftelklok voor het begin van de Spelen in Tokio. Foto Kimimasa Mayama/EPA

De financiële gevolgen van uitgestelde Olympische Spelen samenvatten in één bedrag is speculatie, maar de schade loopt zeker in de miljarden. Naast de organisatiekosten van zo’n zes miljard dollar heeft de Japanse overheid nog eens tussen de vijftien en twintig miljard dollar in de planologie en infrastructuur geïnvesteerd. Het organisatiebudget wordt gedekt door sponsors en kaartverkoop. Maar is die begroting in een later stadium dekkend te maken? Eén aspect: hoe zit het met miljoenen toegangsbewijzen. Worden die terugbetaald of blijven ze geldig? Daar is nog geen zinnig woord over te zeggen.

Fee tv-rechten wordt laat uitgekeerd

De schade voor het IOC heeft vooral betrekking op gederfde inkomsten uit sponsordeals en tv-rechten. Een voorbeeld: de Amerikaanse zender NBC betaalt voor de Amerikaanse markt 1,29 miljard dollar aan uitzendrechten. Nadeel voor het IOC is dat in die contracten is overeengekomen dat die fee pas kort voor aanvang van de Spelen uitgekeerd wordt.

En welke regeling wordt getroffen met de dertien hoofdsponsors, die voor de duur van een olympiade elk 100 miljoen dollar neertellen? Het IOC was zo verstandig die sponsors en zendgemachtigden in een vroeg stadium via conference-calls bij alle ontwikkelingen te betrekken. Die partners op enigerlei wijze schadeloos stellen wordt fase twee.

De inkomsten voor het IOC hebben ook hun weerslag op de sport, want zowel de internationale bonden als de nationale olympische comités krijgen via een verdeelsleutel uitkeringen van het IOC. Er zijn bonden en landen die in hun voortbestaan volledig van die olympische bijdrage afhankelijk zijn. Dat aspect moet ook nader bekeken worden.

De schadepost voor het IOC wordt zeer waarschijnlijk gedekt door verzekeraars, want voor afgelasting zijn polissen ter waarde van zo’n twintig miljoen dollar afgesloten. Of daaronder ook specifiek verplaatsing van Olympische Spelen valt, wordt momenteel door juristen van het IOC onderzocht.

Secundaire slachtoffers van uitstel worden bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen, die reizigers schadeloos moeten stellen. En natuurlijke de talrijke hotels en particuliere kamerverhuurders die hun boekingen zien wegvloeien. Of het Japanse openbaar vervoer dat vele reizigers minder hoeft te verplaatsen.

Een bouwvakker in het olympisch dorp in Tokio. Foto Kimimasa Mayama/EPA

In Nederland wordt met instemming op de waarschijnlijke verplaatsing van de Olympische spelen gereageerd. Sportkoepel NOC-NSF had afgelopen weekeinde om duidelijkheid van het IOC gevraagd en heeft die gekregen met de mededeling dat binnen vier weken een besluit wordt genomen. „Ik verwacht die zelfs op korte termijn”, zegt algemeen directeur Gerard Dielesssen. Dat Nederland minder uitgesproken anticipeert dan Canada en Australië, die nu al verklaren Olympische Spelen deze zomer te mijden, noemt Dielessen een semantische discussie. „Omdat wij in andere bewoordingen hetzelfde nastreven. Ook wij gaan niet als gezondheid en veiligheid niet gegarandeerd zijn.”

De gevolgen van uitstel zijn voor NOC-NSF evenmin te overzien, maar uitstel van Olympische Spelen heeft financiële consequenties. Een neveneffect is dat de financiering van topsportprogramma’s nader besproken moet worden. Komt er na deze zomer een nieuwe verdeling van de gelden tot en met de Zomerspelen van Parijs in 2024 of wordt de huidige regeling doorgetrokken tot en met de Spelen van Tokio, op welk moment die ook gehouden mogen worden?

Tussen de vragen is één zekerheid: Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer blijven chef de mission.