Onze kleindochter is jarig. Ze wordt vijftien. Met inachtneming van twee meter afstand mogen we haar feliciteren. Haar moeder geeft haar The Diary of Adrian Mole, aged 13 ¾, destijds voor haarzelf als dertienjarige de aanleiding om een dagboek bij te gaan houden. „Misschien”, zegt ze, „is het een goed idee dat jij dat ook gaat doen. Het is nu zo’n uitzonderlijke tijd, je zult je die je hele leven blijven herinneren maar met een dagboek kun je beter de details onthouden.” De schrijfster in spe kijkt even dromerig. Daarna hoopvol: „Misschien word ik dan wel Anne Frank.” Er valt een stilte. Langzaam begint ze te begrijpen waarom.

