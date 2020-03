De opdracht leek duidelijk: houd afstand van elkaar, vermijd groepen, blijf zoveel mogelijk thuis. Maar natuurgebieden werden platgelopen, markten bleven open, kinderen voetbalden op pleinen en er werd geyogaad in het park. Burgerlijke ongehoorzaamheid? Of heeft de communicatie van de overheid gefaald? Vandaag probeert Lucas Brouwers, chef van de wetenschapsredactie, de zin te scheiden van de onzin. Waar staan we nu?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Tessa Colen

Montage: Jan Paul de Bondt

