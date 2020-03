Bevrijdingsfestivals afgelast, geen publiek bij Dodenherdenking

Ook alle andere publieksactiviteiten die gepland waren in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding gaan niet door, laat het comité weten.

„We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden”, aldus de voorzitter van het Nationaal Comité, Gerdi Verbeet. „We vragen speciale aandacht voor de veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben meegemaakt en nu extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus.”

Bij de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam kan wegens de maatregelen tegen Covid-19 geen publiek aanwezig zijn, aldus het comité. Met de gemeente Amsterdam wordt naar „een passende invulling” gezocht. Ook zal met maatschappelijke partners worden gezocht naar mogelijkheden om binnen de stringente maatregelen op 4 mei toch in het hele land stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

„Naar aanleiding van de extra maatregelen die zojuist door de Rijksoverheid zijn afgekondigd, zoekt het Nationaal Comité 4 en 5 mei naar een passende alternatieve invulling van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag", aldus het Comité in een verklaring .

Het kabinet heeft de maatregelen tegen het coronavirus verstevigd en verlengd. Het verbod op bijeenkomsten is verlengd tot 1 juni en burgemeesters mogen een groepsverbod afkondigen. Als de maatregelen niet werken, is volgens premier Rutte een totale lockdown de volgende stap.

Covid-19 heeft sinds zondag aan 34 mensen in Nederland het leven gekost. Daarmee staat het dodental volgens het RIVM in Nederland nu op 213.

Ook Britten mogen alleen nog hun huis verlaten om boodschappen te doen, te sporten, medische hulp te zoeken, of om naar het werk te reizen. Premier Boris Johnson kondigde daarnaast aan dat alle winkels die geen basisbenodigdheden verkopen zullen sluiten, evenals bibliotheken, speeltuinen en gebedshuizen.

In Italië zijn sinds zondag 602 mensen overleden door het coronavirus. Daarmee lijkt het aantal slachtoffers voorzichtig over de piek heen. Het is de tweede dag op rij dat het aantal doden in een etmaal is gedaald.

De coronapandemie is in een stroomversnelling terechtgekomen. Dat heeft de inspecteur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus maandag in een persconferentie gezegd.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de coronacrisis dit jaar voor een zware recessie gaat zorgen. Die zal „minstens zo erg zijn als tijdens de kredietcrisis", verwacht het IMF. Volgend jaar gaat volgens het IMF weer groei opleveren.

De finale van de Champions League is uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus, meldde de UEFA maandag. Ook de finale van de Europa League gaat niet door.

Dick Pound, het invloedrijke Canadese IOC-lid, zegt tegen de Amerikaanse krant USA Today zeker te weten dat de Olympische Spelen zullen worden verplaatst. Steeds meer landen roepen om afgelasting en Canada en Austalië zullen geen atleten sturen.

Het kabinet heeft tweeduizend beademingsapparaten besteld om een tekort te voorkomen. Dat heeft minister Martin van Rijn (Medische Zorg, PvdA) maandag bekendgemaakt. Het is nog onzeker of de apparaten geleverd zullen worden en wanneer.

