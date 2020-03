Biotechbedrijf met tests voor Covid-19 is in trek

Als een zeehond die plotseling boven een onstuimige zee uitspringt, zo schoot het aandeel Curetis vorige week aan het Damrak omhoog. Zo’n beetje alle aandelen links en rechts van het minibiotechbedrijf daalden, stegen en daalden weer te midden van de onrust over de gevolgen van de corona-uitbraak. Maar Curetis had goed nieuws: het gaat voor de Europese markt tests aanbieden waarmee dokters in een paar uur tijd tientallen gevallen van Covid-19 kunnen vaststellen. De koers van de smallcapper ging de lucht in.

Curetis (2,3 miljoen euro omzet, rond de honderd werknemers) distribueert die tests onder licentie van een Chinese branchegenoot, BGI. Dat bedrijf ontwikkelde ze al in januari, kreeg versnelde goedkeuring van de Chinese toezichthouders om de tests daar te verkopen en heeft nu ook het fiat van de Europese autoriteiten.

Dit komt op een goed moment voor Curetis. De Duitse onderneming kwakkelt al jaren. Haar vlaggeschip – een witte machine waarmee ziekenhuizen rap kunnen vaststellen aan wat voor infectieziekte een patiënt lijdt – krijgt ze maar niet verkocht in de Verenigde Staten en Europa. De koers verschrompelde sinds de beursgang vijf jaar geleden van 10 euro per aandeel naar 41 cent begin deze maand.

En toen was daar ineens het nieuws over de coronatests. In een dag vermenigvuldigde de prijs van een stukje Curetis zich met een factor vier, terwijl bijna alle andere koersen daalden. „Complete gekte”, zegt Nico Inberg van beleggerssite Iex.nl. „In deze tijden is iedereen op zoek naar de winnaar, dus vliegen beleggers er bij elk positief nieuwtje bovenop. Maar niemand weet hoeveel Curetis van die tests gaat verkopen, wat het gaat opleveren, en of ze überhaupt goed werken.”

Ook Marcel Wijma, oprichter van het Van Leeuwenhoeck Institute, dat biotechbedrijven analyseert, sloeg de koerssprong van Curetis deze week met stijgende verbazing gade. „Curetis is niet de enige die dit soort tests maakt. Er zijn er al meer voorhanden. Daar komt bij dat de gezondheidszorg conservatief is. Ineens overgaan op een andere testmethode gebeurt niet snel.”

Hoewel de nieuwe testmethode van Curetis op de lange termijn gunstig voor het bedrijf kan uitpakken (er zijn nu eenmaal veel tests nodig) is op de korte termijn veel onduidelijk. Wijma wijst op Curetis’ koers: een flink deel van de initiële winst is inmiddels alweer verdwenen.

Het is illustratief voor de coronakoorts die op de markten heerst, zegt Wijma. Bij beursgenoteerde biotechbedrijfjes die een mogelijk vaccin in huis hebben, is de gekte nog erger. Want er zijn al veel tests, maar er is nog geen enkel vaccin.

Dus schoot de Nasdaq-koers van het Duitse BioNTech vorige week omhoog toen het meldde aan een mogelijk vaccin te werken. Bij branche- en beursgenoten Moderna en Novavax gebeurde hetzelfde. Het bekendste voorbeeld is de Amerikaanse farmareus Gilead. Zijn virusremmer, het experimentele remdesivir, wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie als belofte gezien. Investeerders stappen al een maand massaal in op die belofte, waardoor het aandeel nu 35 procent hoger koerst.

Wat moet je nu als belegger te midden van deze coronahysterie? Inberg snapt de aantrekkingskracht wel. „Het bedrijf dat als eerste een vaccin heeft, gaat miljarden verdienen.” Daar komt bij dat het niet altijd weggegooid geld is. Het geïnvesteerde geld kunnen biotechbedrijfjes gebruiken voor onderzoek. „Op die manier zijn al veel nieuwe medicijnen ontwikkeld.”

Maar toch. „Biotech blijft lastig”, zegt Inberg. „Het duurt lang voordat een medicijn goedgekeurd wordt, en dan kan het in de allerlaatste fase alsnog misgaan. Ik zou er nu zeker van afblijven. We leven gewoon even in een compleet onzekere wereld.”

