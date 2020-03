Bijna 27.000 meldingen van Groningse aardbevingschade in 2019

In 2019 zijn bijna 27.000 meldingen binnengekomen van aardbevingschade in de provincie Groningen. Volgens de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), die maandag haar jaarverslag publiceerde, is het wekelijkse aantal meldingen in het afgelopen jaar opgelopen van 150 naar 700.

De meeste meldingen kwamen uit de gemeente Groningen, maar ook in Veendam en Noordenveld werd veel schade gerapporteerd. De aardbevingen zijn het gevolg van de gaswinning in de regio. Die is vorig jaar flink teruggeschroefd om de Groningers te ontzien. Niet alleen kwamen er vorig jaar veel klachten binnen, de TCMG handelde er eveneens veel af. De commissie verwerkte ruim 24.000 meldingen en kende 139,5 miljoen euro toe. De TCMG, die in maart 2018 werd opgezet om de schadeafhandeling in goede banen te leiden, verwerkte een jaar eerder een kleine 3.700 meldingen.

Volgens TCMG-voorzitter Bas Kortmann is de groei van schademeldingen positief en toont die „dat steeds meer gedupeerden zich bewust worden van het feit dat zij recht op schadevergoeding hebben”. Wel is de TCMG vanwege de recente anti-coronamaatregelen tijdelijk gestopt met het opnemen van aardbevingsschade, behalve bij acuut gevaar. Vijftienhonderd afspraken werden afgezegd. Groningers met beperkte schade kunnen die pas weer melden als de overheid „de maatregelen afschaalt en als de situatie het weer toelaat”, aldus de TCMG.

Zondagavond vond volgens het KNMI nog een beving plaats bij Krewerd, een dorp in het noorden van Groningen. Die schok had een kracht van 2,3.

Lees ook dit interview met TCMG-voorzitter Bas Kortmann: ‘Stuwmeer aan Groningse schademeldingen is onacceptabel’